Patricia, nuevo entrenador de Leones

Detroit.- Los Leones de Detroit contrataron ayer a Matt Patricia como su nuevo entrenador, con la esperanza de que la franquicia pueda copiar la fórmula que ha llevado a los Patriotas de Nueva Inglaterra al éxito.La anticipada contratación del coordinador defensivo se da un día después de que los Patriotas cayeron en el Super Bowl ante Filadelfia.“El cargo llega con muchas responsabilidades, y comprometeré toda mi energía a este equipo a partir de hoy”, dijo Patricia en un comunicado difundido por el equipo.El gerente general de los Leones, Bob Quinn, fue el encargado de contratar a Patricia y se reunió con alguien con quien trabajó en Nueva Inglaterra durante más de una década.“Toda su carrera se ha preparado para esta oportunidad y está listo para asumir la responsabilidad y los retos”, dijo Quinn.Los Leones planean presentar formalmente a Patricia mañana en una conferencia de prensa.Quinn despidió el mes pasado al entrenador Jim Caldwell, quien en sus cuatro años al frente logró un récord de ocho juegos por encima de .500 y llevó al equipo a la postemporada en 2014 y 2016. Esta campaña los Leones finalizaron 9-7 y no llegaron a playoffs.Patricia fue coordinador defensivo de los Patriotas durante seis temporadas, pero en su último juego con el equipo su unidad le permitió a las Águilas 41 puntos y 538 yardas.“Obviamente, no hice un trabajo lo suficientemente bueno con la defensiva”, dijo el domingo.Patricia, de 43 años, se mantuvo en el staff de Bill Belichick durante 14 temporadas, en las que coincidió con Quinn durante varios años. Quinn fue parte del departamento de personal de los Patriotas durante 16 años antes de que Detroit le brindara su primera oportunidad como gerente general en la NFL.Guatemalteco, sospechoso de muerte de jugador de PotrosIndianapolis, Indiana.- El hombre que al parecer conducía en estado de ebriedad al causar el choque que cobró la vida del linebacker Edwin Jackson, de los Potros de Indianapolis, y su conductor de Uber, había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones –una revelación que de acuerdo a un legislador de Indiana debería indignar a “todos los estadounidenses”.Manuel Orrego Savala, de 37 años, permanecía encarcelado ayer, pero no se le han presentado cargos por el accidente letal ocurrido en la Interestatal 70 de Indianápolis. La Policía estatal de Indiana informó que es ciudadano de Guatemala y dio a los agentes un nombre falso tras el choque del domingo.

