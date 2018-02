Filadelfia— Tras haber conseguido su primer título del Super Bowl, las Águilas de Filadelfia arribaron a casa como héroes el lunes por la tarde, horas después de que sus entusiasmados fans abarrotaran las calles para celebrar una victoria que tardó 60 años en llegar.Cientos de aficionados le dieron la bienvenida al avión que transportaba al equipo en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, vitoreando y cantando “Fly Eagles Fly” (Vuelen Águilas vuelen) mientras que el propietario de las Águilas, Jeffrey Lurie emergía con el trofeo Lombardi.Tras bajar del avión, Lurie, el entrenador Doug Pederson y los jugadores estrella, como el ala cerrada Zach Ertz y el corredor LeGarrette Blount se acercaron a la cerca encadenada que separaba al equipo de los fans, sonriendo, mostrando sus músculos y tomando video con sus teléfonos. Los aficionados se encaramaron a autos y a camionetas de los medios televisivos para poder ver a sus ídolos.“Ha sido una larga travesía para alcanzar la redención”, dijo John Hall, de 49 años, quien trabaja en la agencia de transporte público de Filadelfia. “Ya no tenemos que escuchar la negativa de que no contamos con un anillo. Ahora es oficial”.“Hemos estado esperando esto todas nuestras vidas”, dijo.El MVP del Super Bowl, Nick Foles, el mariscal de reemplazo que tomó las riendas del equipo en lugar del lesionado mariscal estrella Carson Wentz y que jugó sensacional durante los playoffs, no iba en el avión. Foles se dirigió directamente a Disneylandia, donde se le encontró paseando en un carro alegórico en el centro turístico de Orlando junto con Mickey Mouse en medio de una lluvia de confeti verde.“Se vale gritar”, le dijo a una multitud que lo vitoreaba”. “¡Somos campeones mundiales! ¡Los logramos! ¡Los logramos!”Las Águilas ganaron su primer campeonato de la NFL desde 1960 el domingo por la noche con una sorpresiva victoria de 41 a 33 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, poniéndole fin a una sequía que por mucho tiempo había enloquecido a los fans de hueso colorado del futbol. Filadelfia era el único equipo en la ruta del Corredor Noreste que nunca había ganado un Super Bowl.La ciudad programó un desfile de la victoria para el jueves a lo largo de una ruta de cinco millas (8 kilómetros) que abarcará desde del complejo en el estadio de las Águilas hasta los escalones del museo de arte de Filadelfia, los mismos que Silvester Stallone subió a trote en la película “Rocky”. Siendo un punto apropiado para dar final a las celebraciones en reconocimiento a un equipo que el mismo Stallone apoyó durante los playoffs.Los juerguistas a lo largo de la ruta del desfile podrán disfrutar de cerveza Bud Light gratis en dos docenas de bares, gracias a una promesa que la compañía cervecera le hizo al tacle ofensivo de las Águilas, Lane Johnson, antes de la temporada.Filadelfia tuvo que hacer limpieza el lunes luego que grupos de fans de las Águilas se tornaron problemáticos, cuando algunos revoltosos rompieron vidrios en las tiendas, saquearon una gasolinera y tumbaron un número de los famosos faros de la luz de la ciudad. El comisionado de la Policía dijo que a él y a otros oficiales les aventaron con botellas.

