Voz autorizada en el ‘deporte ráfaga’, en el que se ha desenvuelto desde los 11 años, Raúl Palma, ex jugador de Dorados de Chihuahua, ex seleccionado nacional y ahora entrenador de Indios UACJ, reprobó el hecho que Ciudad Juárez no tenga equipo en la Liga de Basquetbol Estatal.“Es muy triste ver que estamos muy lejos de lo que está haciendo el estado, si nombramos Delicias, Meoqui, todo el estado, excluyendo a nosotros, a Juárez, creo que eso habla muy mal de la gente que está manejando el deporte aquí”, declaró.Palma Cano, de 67 años, afirmó que es triste poner ejemplos, pero Chihuahua, independientemente que sea la capital del estado, cuenta con dos equipos y ambos llenan su gimnasio.“No sé dónde estará la fórmula, no sé dónde estará la falla de aquí, pero, sí, es muy triste que no tengamos ninguna representatividad, sobre todo, todos los muchachos que van saliendo, todas las generaciones que vienen llegando, dónde están, se pierden, se van, se olvidan”, expuso.Afirmó que como entrenador de Indios UACJ, es muy poco lo que se puede rescatar en cuanto a talentos jóvenes, a este nivel.“Es muy poco lo que podemos rescatar, es muy poco lo que competimos. No tenemos ni un torneo dónde exhibirnos, dónde estar”, expuso.La referida ausencia de representatividad en el basquetbol estatal e igualmente en el nacional, habla muy mal de Juárez, aseveró.“Esto habla muy mal de nuestra ciudad. Estamos entre las ciudades más difíciles del país en la cuestión de seguridad, en la cuestión de vida, entonces, es muy triste que no tengamos deporte, algo a lo que voltee la gente”, mencionó.Recordó que en el pasado, Ciudad Juárez era un icono a nivel nacional en basquetbol, beisbol y box amateur.“No puede ser posible que nos quejemos y nos quejemos de que tantas cuestiones negativas que pasan con nuestra juventud, pero quién voltea a ver a esos jóvenes”, cuestionó.El experimentado coach, -quien ve con buenos ojos la participación de Juárez en el estatal Sub 18-, considerado uno de los mejores jugadores de basquetbol de México en la historia, atribuyó esta situación a la antipatía de las autoridades civiles y deportivas de la ciudad.“No lo ven las autoridades desgraciadamente y no lo van a ver nunca. Si seguimos en este plan, no lo van a ver nunca, esto es muy triste, pero es la realidad. Esto es un mensaje para nuestras autoridades, nuestro presidente municipal, el director del Instituto Municipal del Deporte y no nos pasa nada con decir la verdad, porque es la verdad, no quieren al deporte de Juárez, no lo quieren”, enfatizó.En este tema abundó: “no sé qué hace el Instituto Municipal del Deporte, yo no veo que hagan ninguna gestión para buscar apoyos, buscar con la iniciativa privada, nada. No mueven un dedo para rescatar, en este caso, el basquetbol, yo no veo que muevan un dedo para hacer esto”, dijo.Aludió que en la época de los Indios de Juárez en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), circuito en el que compitieron sólo un par de años, los dos primeros juegos vio a funcionarios en las gradas y, después, se desligaron completamente.