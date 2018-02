'Tuca' Ferretti quiere retirarse por completo del futbol

San Nicolás de los Garza— Tigres sufrió una dolorosa derrota ante Pumas el pasado domingo, situación que colocó a la escuadra universitaria lejos de los primeros lugares de la clasificación, esto generó preocupación al entrenador del equipo, Ricardo Ferretti."Vamos a seguir trabajando en todo lo que tengamos oportunidad de disputar y hacer lo mejor posible para lograrlo. Después del partido de ayer estamos preocupados porque no es una situación que nosotros queramos; vamos a buscar un nivel acorde a lo que nosotros representamos y todo lo que disputemos vamos a tratar de ganarlo”, dijo.Hace unos meses, Tigres hizo oficial la extensión de contrato del ‘Tuca’ hasta el 2020, año en el que el brasileño le dirá adiós al futbol profesional y descartó tomar un puesto en la directiva regiomontana."Quiero realmente retirarme del futbol. Después de que se cumplan esos tres años de contrato, serían 52 años dentro del futbol haciendo lo mismo, todos los días, pero no quisiera tener una responsabilidad en la cual tenga que tomar decisiones que influyan dentro de la institución”, expresó."El cariño, la amistad y todo el agradecimiento que le tengo a la institución es grande y si en algún momento me preguntaran, no me negaría, pero también no me gustaría hacer ningún comentario si no estoy porque es muy fácil opinar sin vivir la situación cotidiana”, expresó Ferretti.Tras dirigir por 27 años ininterrumpidos en el balompié nacional, el ‘Tuca’ reconoció que es momento de decirle adiós a su carrera como entrenador, asegurando que todo en la vida tiene un ciclo y él ya cumplió el suyo al conseguir 10 títulos nacionales (7 con Tigres) y dos internacionales como estratega."Creo que es suficiente. Todo en la vida tiene un principio y un fin y es bueno ir preparándose para que no te agarre de sorpresa”, concluyó.