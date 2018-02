Se engalla en la cancha

Alentada por su padre Adrián Valdez, un ex boxeador de peso pluma, quien -al igual que a sus hermanas Valeria y Kenia-, la impulsó a tomar el camino del deporte, la futbolista juarense Denisse Valdez, mediocampista de las Esmeraldas del León, en la Liga MX Femenil, aspira a superar lo hecho por el ‘Gallero’.Cuando era niña, Denisse asistió a varias peleas de su papá y aunque confesó que sentía feo y lloraba al verlo recibir golpes y mejor prefería esperarlo de regreso en casa, optó por caminar su mismo sendero, sólo que en el futbol, en el que quiere escribir su propio capítulo.“Me motiva mucho a llegar lo que él fue o a superarlo como él nos dice. La verdad, me motiva mucho el saber que el logró tantas cosas y que yo voy por buen camino, gracias a Dios”, comentó.Transmitido el deseo y la consigna de Adrián –quien tiene la escuela de futbol Guerreras- de cumplir cada una sus metas y practicar futbol hasta el cansancio, la jugadora de 18 años y 1.68 metros, cumple su segundo torneo en la Liga MX Femenil, con ‘La Fiera’, luego de su paso por el Cruz Azul, en el Apertura 2017.Denisse, empezó a jugar al futbol a los ocho años, después lo hizo contra equipos de niños y luego portó la playera de las Guerreras, se dijo afortunada por ser parte de la Liga Femenil MX desde su formación.“Me siento muy feliz por haber participado en el primer torneo y ahorita estar en el segundo, ya no con el mismo equipo, pero sigo siendo parte de la liga y para mí es un gran orgullo que tenga un lugar en las 23 de León”, expuso.Además, es un sueño cumplido.“Más que nada, estar cumpliendo mi sueño y estar demostrándole a mis papás que, de verdad, sí, es lo que me apasiona y así les estoy dando las gracias y demostrándoles que sí puedo y que gracias a su apoyo estoy aquí”, manifestó.Con su lucha y ejemplo, afirmó que empuja a sus hermanas para que le pongan más ganas y como ella, lleguen a la Liga MX.“También es un sueño”, dijo.Aunque las cosas no marchan bien para la escuadra a cargo de José Mota que tiene sólo tres puntos y viene de ser goleada por las Tigrillas (6-1), Denisse confía en que la escuadra guanajuatense recompondrá su marcha.“Se nos ha complicado un poco, pero siento que el equipo, la verdad, está muy bueno. Las jugadoras tienen un gran potencial, siento que el grupo está unido y siempre nos apoyamos en todo”, dijo.Comentó que el once inicial de León para este torneo cambió en un 80 por ciento, por lo que esta etapa de la justa, le ha resultado difícil.“Siento que esta primera vuelta nos está sirviendo de mucho para darnos cuenta qué tenemos que trabajar y siento que en la segunda vuelta vamos a dar mucho mejores resultados”, aseguró.Compañera de equipo de las juarenses Perla Navarrete, Michelle Vargas y de la parralense Diana Chavarría -hecha futbolísticamente aquí-, Denisse afirmó que compartir la cancha con ellas es muy agradable.“Me recuerda viejos tiempos que jugamos en contra o a veces en el mismo equipo. Me siento más a gusto porque somos de allá y tenemos parecido el estilo de juego, ya nos encontramos bien en la cancha jugando juntas y recordar todo lo pasado de allá de Juárez”, declaró.En la presente campaña, Valdez Adame tiene 144 minutos jugados en cuatro encuentros, un partido como titular y no ha anotado.