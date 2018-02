Wentz se reserva sus sentimientos

Minneapolis.- Tal vez llegue un momento en que Carson Wentz quiera hablar acerca de haber tenido que observar cuando las Águilas de Filadelfia ganaron su primer Super Bowl.Para el hombre que espera convertirse en el siguiente mariscal de franquicia de las Águilas, no iba a ser éste el momento adecuado, después que Nick Foles logró ganarle a Tom Brady y a los Patriotas de Nueva Inglaterra por marcador de 41-33 el domingo por la noche.Wentz dijo que quería celebrar con el Jugador Más Valioso del Super Bowl y el resto de sus compañeros, lo cual llevó a cabo.Compartió una conversación tranquila en el vestidor con el dueño Jeffrey Lurie, antes de que el ala cerrado Brent Celek lo sujetara por los hombros y le dijera: “Hermanos para toda la vida”.Minutos después, Wentz, Foles y Nate Sudfeld, el relevo desde que terminó la temporada de Wentz en la Semana 14 debido a una lesión en la rodilla, se reunieron cerca de los casilleros y luego salieron por una puerta dirigiéndose hacia un área que está fuera del alcance de los reporteros.Wentz no dijo que no cuando le preguntaron si quería platicar con la prensa, pero se molestó un poco cuando un reportero trató de preguntarle qué quería decir con “pronto”.El seleccionado en segundo lugar del Draft del 2016, también sonrió ampliamente mientras deambulaba por el vestidor.“Uno sabe que en algunas ocasiones es difícil hablar con él”, comentó el receptor Torrey Smith.“También sería difícil para mí. Él hubiera sido el Jugador Más Valioso de la Liga si no se hubiera lesionado. Ustedes saben que eso es algo rudo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.