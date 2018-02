Foles: de suplente a la historia

Minneapolis.- Cedido alguna vez por Filadelfia en un canje, Nick Foles terminó dándole a la ciudad su primer título del Super Bowl en la historia. Para ello, superó al consagrado Tom Brady en una pulseada memorable.Y fue nombrado el Jugador Más Valioso del Superdomingo.Foles, quien debió encargarse del ataque desde mediados de diciembre, cuando Carson Wentz se rompió un ligamento de la rodilla derecha, no titubeó en el duelo ante un mariscal que ha ganado cinco veces el gran partido y que ha sido nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL en tres ocasiones, la última recién el sábado.Pase por pase, jugada por jugada, Foles y Brady fueron armando series ofensivas que redituaron puntos. Pero las Águilas rieron al último y se impusieron ayer por 41-33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra.Foles lanzó el pase que dio la ventaja en definitiva a las Águilas. Tuvo como destinatario a Zach Ertz, en una jugada de 11 yardas, en tercera y siete y con 2:21 minutos por jugarse.Ese touchdown permitió que la defensiva de las Águilas, que lucía exhausta y había sido apabullada por Brady en la segunda mitad, recuperara el oxígeno en un encuentro que incluyó 1,151 yardas totales, la mayor cantidad en cualquier encuentro de la NFL desde que se instituyó el Super Bowl.Brady lanzó más yardas –505 contra 373 de Foles– y logró la mejor estadística de su carrera en un compromiso de playoffs. Pero el mariscal de campo de Filadelfia igualó los tres envíos de anotación de Brady e incluso se dio el lujo de conseguir una recepción de touchdown.Fue en una jugada sorpresa, en cuarto down y cerca del final de la primera mitad. Foles se acercó a la línea para fingir que daría instrucciones, pero en ese momento, se realizó el centro al tight end Trey Burton, quien lanzó un pase de una yarda a su quarterback.Ese truco sacado de la chistera dio a Filadelfia la ventaja por 22-12 al intermedio e hizo de Foles el primer jugador en la historia del Super Bowl con un pase de anotación enviado y otro recibido.Y todo ello corrió por cuenta de un quarterback que no esperaba jugar siquiera en esta campaña.

