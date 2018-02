Falla defensa de Patriotas

Minneapolis.- Muchas veces en el transcurso de esta temporada la defensa de Nueva Inglaterra hizo jugadas cuando había que darle una oportunidad a Tom Brady y a la ofensiva para ganar.Pero nunca pudo detener a las Águilas de Filadelfia, quienes los derrotaron 41-33 en el Super Bowl ayer.Los 41 puntos que Nueva Inglaterra permitió fueron la mayor cantidad que ha dejado a un oponente anotar en cualquier Super Bowl de la era de Bill Belichick. También entregaron 613 yardas, incluyendo las 373 por aire del JMV Nick Foles. LeGarrette Blount, un excorredor de los Patriotas, corrió para 90 yardas y un touchdown.La ofensiva de los Patriotas hizo lo suyo. Nunca se vio en la necesidad de despejar y no perdió el balón en el transcurso de tres cuartos de juego. Tras jugar por detrás por la mayor parte de la noche, Brady le dio a Nueva Inglaterra su primera ventaja de 33-32 con un pase de anotación de cuatro yardas dirigido a Rob Gronkowski con 9:22 minutos restantes de juego.Pero en la siguiente avanzada el corredor de Nueva Inglaterra, Devin McCourty no pudo detener a Zach Ertz, quien lanzó el balón sobre la línea de gol para conseguir una recepción de anotación de 11 yardas de parte de Nick Foles, jugada que terminó siendo la que consolidó la victoria de Filadelfia en el partido.Los Patriotas entraron al partido con un récord de 159-15, incluyendo una marca perfecta de 16-0 en los playoffs, cuando ganaron la batalla en la recuperación de balones.Y consiguieron la primera de la noche en una intercepción de parte del corredor Duron Harmon en la primera mitad.Pero jugaron con una alineación diferente contra las Águilas ayer, con el esquinero titular Malcolm Butler en la banca en favor de Eric Rowe.Butler se ausentó por un día de la práctica la semana pasada debido a que se encontraba enfermo. Hizo el calentamiento y vistió el uniforme, pero no jugó. Fue el primer partido de la Patriotas en el que Butler no jugó en el primer cuarto desde su victoria del Super Bowl sobre Seattle para cerrar la temporada del 2014.Cuando se le preguntó sobre el cambio durante la entrevista por televisión en el medio tiempo, el entrenador Belichick dijo que había sido una decisión estratégica.“Yo tomé las decisiones que nos darían la mejor oportunidad para ganar”, dijo.Sin Butler, la defensa de Nueva Inglaterra –y particularmente la secundaria– tuvo problemas para detener a Foles y a la ofensiva de Filadelfia.Las Águilas despejaron el balón en una sola ocasión en el partido y convirtieron un par de cuartas oportunidades en primeras.

