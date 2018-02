Guadalajara, Jalisco— México se puso a medio paso de ser eliminado de la Serie del Caribe Jalisco 2018 tras sufrir su tercera derrota consecutiva en el torneo ahora a manos de Venezuela por pizarra de 6-4De nuevo el relevo le falló al equipo Tricolor pues aceptaron otras cuatro rayitas más, mientras la ofensiva no tiene la dinamita suficiente para ganar un juego en la justa caribeña.Venezuela no se hizo esperar para tomar ventaja en el encuentro, pues el mismo primer bateador del encuentro Rafael Ortega conectó profundo por el jardín derecho terminando en las tribunas para un jonrón solitario a pesar de un gran esfuerzo de Sebastián Elizalde.El equipo de México contestó una entrada después cuando Jesse Castillo abrió con sencillo y fue avanzado hasta tercera para ser remolcado por Gabriel Gutiérrez con sencillo al izquierdo.Caribes no se quedaría de brazos cruzados y en cuarto episodio con dos en base, Luis Domoromo conectó imparable que mandó a la registradora a Willians Astudillo para que Venezuela se fuera arriba 2-1.En el cierre del mismo episodio respondió México con doblete de Joey Meneses y sencillo de Castillo para que el MVP de la Final de la LMP tocará el plato para igualar la pizarra 2-2.Tras un inning sin daño para ambos equipos, hasta que vinó un tablazo de cuatro esquinas de Astudillo que rompió el empate en la sexta.El equipo venezolano no terminó ahí y en la novena tras doblete de Domoromo otra vez, sencillo de René Reyes lo anotó para el 5-2.Después Balbino Fuenmayor dio su primer tablazo de la noche, un doblete que dejó a Reyes en tercera y tras un wild pitch anotó la carrera número seis y final de los Caribes.México daría vida a su afición en el cierre de la novena cuando tras doblete de Meneses el emergente Cris Roberson conectó un tablazo panóramico para acercar al Tri 6-4.Fernando Pérez y Japhet Amador mantendrían las esperanzas vivas de México con sencillo y error, respectivamente. Pero cuando todos esperaban a Sebastián Valle, "El Mr. Febrero" por sus tablazos oportunos en Serie del Caribe, Benjamín Gil lo mandó a correr por Amador y Walter Ibarra bateó rodado para doble play y consumación de una derrota más.La derrota fue para el zurdo de México, Miguel Peña, mientras el triunfo fue para el abridor de Venezuela, "El Supermansincapa" Néstor Molina.Ahora, Tomateros con marca de 0-3 necesitará un milagro en forma de una combinación de resultados tan sólo para mantenerse con vida antes de llegar a su último juego de rol regular ante República DominicanaEste lunes tendrá descanso México para enfrentar el martes a República Dominicana con posiblemente el pase a semifinales en juego en el horario estelar a las 7:00 p.m. tiempo de Ciudad Juárez.Venezuela por otro lado enfrentará a Puerto Rico en el horario de la tarde el lunes y descansaría el martes.

