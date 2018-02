Entran en acción

Incheon, Corea del Sur.- Luciendo un logo azul de un mapa que simboliza la paz entre las dos Coreas, el equipo más mencionado en estas olimpiadas de invierno finalmente entró en acción ayer, en un partido amistoso que trajo a miles de espectadores en un país que previamente no había mostrado mucha pasión por el hockey sobre hielo.Jugadoras de hockey de Corea del Norte y Corea del Sur, que comenzaron a practicar juntas apenas hace una semana, mostraron mucha energía en su primera prueba competitiva, pero no amenazaron realmente a sus oponentes, en una derrota de 3-1 ante Suecia, número 5 en el mundo, en Incheon, Corea del Sur. Las coreanas jugarán de nuevo contra las suecas el 12 de febrero en las Olimpiadas.Pero el resultado de ayer no le importó a la concurrencia de 3,000 en la Pista de Hielo Seonhak International. Los fanáticos ondearon banderitas azules y blancas que mostraban una Península Coreana unificada –la misma marca que llevaban los uniformes de las jugadoras. La arena estalló en júbilo cuando la delantera sudcoreana Park Jong-ah redujo el déficit a 2-1 en el primer período.Las coreanas se pararon en atención mientras se escuchaba la canción tradicional coreana “Arirang” antes del comienzo del partido, en lugar de sus himnos nacionales respectivos, y recibieron un cálido aplauso tras el encuentro.“Pienso que las norcoreanas jugaron realmente bien –es una de las mayores muchedumbres ante las que hayan jugado–”, dijo Sarah Murray, la entrenadora canadiense del equipo conjunto. “Pese a haber sido añadidas hace 12 días y no haber practicado juntas mucho tiempo, jugaron nuestro sistema muy bien, y estoy orgullosa de ellas”.El entrenador norcoreano del equipo, Pak Chol Ho, dijo que las Coreas “pueden lograrlo todo si trabajan como una sola”. Pak salió de la conferencia de prensa sin aceptar preguntas.El equipo coreano conjunto es resultado de una serie de pasos conciliatorios que los rivales en la península dieron para los juegos de Pyeongchang, que Corea del Sur ve como una oportunidad para revivir una comunicación significativa con el Norte luego de un extenso período de animosidad diplomática por el programa nuclear de Pyongyang.Las olimpiadas de invierno comienzan el viernes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.