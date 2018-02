Mexicano paga cerca de 60 mil pesos por boleto del Super Bowl

La fiebre por el Super Bowl no entiende de cantidades de dinero cuando se trata de conseguir boletos. Es la experiencia de un aficionado mexicano, quien no escatimó y buscó hasta el último día su entrada para el U.S. Bank Stadium para seguir de cerca a sus New England Patriots en la edición LII del juego decisivo de la NFL, escribió ESPN.De acuerdo con la cadena deportiva, Rodolfo, un seguidor de los Pats que radica en la Ciudad de México, viajó a Minnesota para vivir el ambiente del Super Bowl LII sin la necesidad de contar con un boleto para el juego. Fue a través de una página de internet en la que la reventa es legal que consiguió su único boleto a cambio de más de 3 mil dólares (55,777 pesos). La ilusión por ver a su equipo coronarse de nueva cuenta lo llevó a gastar esa cantidad de dinero.“(Lo conseguí) Hoy en la mañana, lo compré en internet y me salió arriba de 3 mil dólares”, dijo brevemente Rodolfo, quien deambulaba afuera del estadio mientras disfrutaba de las horas previas al comienzo del juego.El fanático planeó su viaje con algunos días de anticipación y se aventuró a llegar a Minnesota sin su ticket de entrada. Durante algunos días buscó la mejor opción y fue hasta el domingo que finalmente concretó su compra. Su deseo, ahora, es ver triunfar a New England, aunque cree que será un juego por demás cerrado. Su pronóstico final es 24-21 a favor de Pats.En StubHub, un portal certificado para revender boletos del Super Bowl, los costos iban desde los 2 mil 700 dólares hasta los 9 mil, que era el precio más elevado y era para una localidad muy cercana al campo.

