Con apuros

Un golazo de Francisco Javier Nevárez a cuatro minutos del silbatazo final, rompió el empate a un gol y les dio a los Bravos FC Juárez una apretada victoria sobre Cobras Premier por marcador de dos goles a uno, ayer, en la cancha del Complejo Bravos.Nevárez, tomó una pelota por banda izquierda, ante una floja marca de la defensa ofidia tuvo tiempo suficiente para ver la colocación del portero Esteban Martínez y disparó con pierna derecha al palo más lejano.La pelota hizo una gran comba y se incrustó en el ángulo superior izquierdo de la meta de Cobras, quienes habían tomado la delantera en el marcador, pero no aguantaron el embate de los Bravos.“Se la tiran a –Omar- Pánuco. Mi compañero Pánuco me la da, quedé sin marca, miré al segundo poste y dije: ‘de ahí ya no sale, la tiré y ahí cayó’”, expuso.La anotación representó tres puntos más para los Bravos, quienes llegaron a 38 unidades en el Grupo XIII, mantuvieron el invicto y el liderato del citado pelotón.Sin embargo, la consecución del triunfo no resultó tarea fácil para los Bravos, quienes en la recta final del primer tiempo tuvieron varias opciones para resolver un peleado y físico encuentro que dejó como saldo varios futbolistas tocados, especialmente de Cobras Premier.En este momento del cotejo, Sergio Durán llegó en un mano a mano con el arquero Martínez que el cancerbero resolvió bien y rechazó.Omar Flores ejecutó un tiro libre y luego de un contrarremate del FC Juárez, el defensa central Jorge Gómez salvó sobre la línea de gol.En la última jugada del primer tiempo, por Cobras, Diego Ugarte sacó un tiro apenas desviado de la meta de Maximiliano Ramos.Así, ambos equipos se fueron al descanso con el empate a cero goles.En el arranque de la segunda parte, al 49, Hipólito Silva hizo una gran jugada individual, eludió a Ramos dentro del área, le hizo un traje de torero y mandó el balón al fondo de las redes de Bravos para el 0-1 parcial.Con la ventaja, las Cobras tomaron la pelota y controlaron el partido, pero poco a poco cedieron la posesión del balón al FC Juárez que fue al frente.En uno de esos arribos, hubo una falta aparentemente fuera del área que el árbitro marcó dentro con apoyo de su asistente y, al minuto 73, desde los once pasos, Durán igualó momentáneamente el marcador.La semana próxima, los Bravos visitarán a La Tribu, en otro choque de equipos fronterizos en Tercera División.

