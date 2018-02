Siguen Bravos peleados con la victoria

Sin las ideas futbolísticas necesarias para descifrar el juego y hacerle daño a sus rivales, los Bravos FC Juárez quienes han perdido gas, empataron anoche a un gol contra Dorados Sinaloa, en el Estadio Olímpico Benito Juárez y extendieron a cuatro fechas su racha sin victoria en el Clausura 2018, en el Ascenso MX.Ante seis mil 410 aficionados reunidos en el inmueble, los Bravos pegaron primero en el partido por conducto de Leandro Carrijo, quien reapareció como titular y capitán de la escuadra local.Carrijo Silva recibió una pelota dentro del área y con un disparo con pierna izquierda venció a Cristian Campestrini, para el gol de la ventaja del cuadro de casa, a los 16 minutos.La acción del gol nació en tres cuartos de cancha donde Elson Dias recuperó una pelota perdida en la salida por Jorge Ibarra, medio de la escuadra sinaloense.Dias Junior cedió a Mario Ortiz, quien a su vez trianguló y dejó para el brasileño que pateó a portería y meció las redes sinaloenses.La anotación llegó después que los Bravos habían tenido una aproximación en un centro de Ortiz Velásquez a Mauro Fernández, quien fue anticipado por la defensa.Trece minutos después del tanto fronterizo, los Dorados empataron el partido por medio del argentino Gabriel Hachen, en una jugada en la que Vinicio Angulo le bajó la pelota.Hachen disparó desde fuera del área, el balón le dio en el rostro a Elson Dias quien le cambió la trayectoria a la pelota. El portero Enrique Palos no pudo reaccionar y el balón se fue al fondo de las redes de Ciudad Juárez.Así, los Dorados que al minuto de juego avisaron con un cobro de tiro libre cobrado por el mismo Hachen, a las manos de Palos, igualaron el marcador.En un primer tiempo que aparte de los goles ofreció muy poco, Luis Telles remató por encima del larguero un centro de Ortiz.La segunda mitad tuvo frente a frente dos posturas distintas, los Bravos buscaron el gol de la diferencia y aunque hicieron el gasto, no lo encontraron. Aparentemente conformes con la igualada, los Dorados aguantaron las ofensivas de Ciudad Juárez.Mientras los minutos transcurrieron en el lapso complementario, los anfitriones se fueron diluyendo y las soluciones tampoco llegaron de la banca con los cambios que realizó Miguel de Jesús Fuentes.Lucas da Silva, Magno Aparecido y Rodrigo Prieto, los hombres de refresco no marcaron diferencia y Fuentes dejó en el banco al colombiano Johan Arango y a Raúl Enríquez, opciones que, en el papel, lucían más interesantes para horadar a los sinaloenses.Sin grandes oportunidades a la ofensiva, Telles remató un centro de Aparecido por arriba de la puerta y, en otro cabezazo, Prieto conectó y Campestrini atajó por abajo.No hubo tiempo para más, camino al vestidor, con otro agridulce empate en casa, los Bravos fueron despedidos por el público local entre música de viento.

