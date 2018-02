Es Brady el Más Valioso

Minneapolis– Por tercera vez, Tom Brady reina como el Jugador Más Valioso de la NFL.Y ahora va por su sexto título del Super Bowl, y quizás un quinto trofeo de MVP del campeonato de la Liga.Brady añadió ayer el premio al Más Valioso de la temporada de 2017, conferido por The Associated Press, a sus trofeos ganados en 2007 y 2010. El mariscal de los Patriotas de Nueva York sobresalió en la entrega de premios junto a tres integrantes de los Rams de Los Ángeles: Sean McVay (Entrenador del Año); el running back Todd Gurley (Jugador Ofensivo del Año); y el tackle Aaron Donald (Jugador Defensivo del Año).Brady es el segundo jugador en las cuatro principales ligas deportivas de Estados Unidos en obtener el MVP con 40 años de edad. Barry Bonds lo hizo en el beisbol en 2004.Otros ganadores de la votación en la que participaron 50 periodistas que cubren la Liga fueron Keenan Allen, receptor de los Cargadores de Los Ángeles, con el regreso del año. Los Santos de Nueva Orleans acapararon los premios a los mejores novatos, con el corredor Alvin Kamara (ofensivo) y el esquinero Marshon Lattimore (defensivo). Pat Shurmur, ex coordinador ofensivo de los Vikingos de Minnesota y ahora entrenador de los Gigantes de Nueva York, fue laureado como el mejor asistente.El receptor abierto Julian Edelman, quien se perdió toda la temporada por una lesión en la rodilla, aceptó el trofeo por Brady."Gracias, gracias. Esperen un momento. Supe que tenía que hacer esto hace unos 20 minutos. Así que tengo que leer el mensaje de texto", dijo Edelman."No, estoy bromeando. Pero en serio, Tom dice que lo quería decir es que siente muy honrado y que acepta humildemente este trofeo del MVP. También quiere dar las gracias, a sus amigos, su familia y la organización de los Patriots por lo que hacen".Brady completó 385 de 581 pases (66,2 por ciento) para 4.577 yardas y 32 touchdowns con ocho intercepciones en una temporada en la que Nueva Inglaterra (13-3) logró el mejor récord de la Conferencia Americana.A una edad en la que muchos mariscales de campo han pasado al retiro, Brady sigue lanzando para todo tipo de distancias y con gran precisión.Los últimos MVP’s2017— _ Tom Brady, Nueva Inglaterra, QB2016— Matt Ryan, Atlanta, QB2015— Cam Newton, Carolina, QB2014— Aaron Rodgers, Green Bay, QB2013— Peyton Manning, Denver, QB2012— Adrian Peterson, Minnesota, RB2011— Aaron Rodgers, Green Bay, QB2010— Tom Brady, Nueva Inglaterra, QB2009— Peyton Manning, Indianápolis, QB2008— Peyton Manning, Indianápolis, QB2007— Tom Brady, Nueva Inglaterra, QB

