¡Apaleados!

Cleveland— Chris Paul totalizó 22 puntos, Ryan Anderson añadió 21 y los Rockets de Houston se sumaron a los equipos que han zarandeado a los Cavaliers de Cleveland en televisión nacional, al imponerse anoche por 120-88.James Harden anotó sólo 16 puntos –15 por debajo de su promedio, el más destacado de la Liga. Aun así, Houston no se despeinó siquiera para hilvanar su cuarto triunfo consecutivo, y mejoró a una foja de 11-2 desde el 8 de enero.En tanto, la crisis de los Cavs se agravó.Desde Navidad, cuando cayeron ante Golden State, LeBron James y sus compañeros tienen una foja de 0-8 en encuentros transmitidos por la TV nacional, y han sido humillados durante duelos ante equipos que han tenido una buena campaña. Cayeron por 28 puntos en Minnesota, por 34 en Toronto, por 24 como locales frente a Oklahoma City y ahora por 32 frente a los Rockets, que pasaron por encima de los campeones defensores de la Conferencia del Este.James finalizó apenas con 11 puntos y no jugó en el cuarto periodo, cuando los Rockets ostentaban una ventaja irremontable. Isaiah Thomas sumó 12 unidades por Cleveland.Los Cavs jugaron su segundo encuentro sin su alero lesionado Kevin Love, quien podría perderse dos meses de actividad por una fractura en la mano izquierda, sufrida al comienzo de esta semana.La ausencia de Love pesó sin duda, pero Cleveland tiene problemas aún más graves. Ha perdido 12 de 18 compromisos y parece caerse a pedazos.Wizards 115, Magic 98Orlando, Florida— Otto Porter anotó 20 puntos y Tomas Satoransky logró la mejor cifra de su carrera con 19, en el encuentro que los Wizards de Washington ganaron 115-98 al Magic de Orlando.Bradley Beal sumó 18 unidades, ocho rebotes y ocho asistencias por los Wizards, que hilaron su cuarta victoria sin su armador lesionado John Wall. Washington atinó el 54% de sus disparos y totalizó 35 asistencias, para alcanzar la treintena por cuarto partido en fila.Mario Hezonja y Johnathon Simmons encabezaron a Orlando con 15 puntos cada uno. Siete jugadores del Magic aportaron cifras de dos dígitos, incluido Elfrid Payton, con 14 tantos, pero Orlando no pudo contra el ataque bien distribuido de Washington.Los Wizards tuvieron el control a la ofensiva durante todo el partido. Recurrieron a pases precisos para encestar con facilidad en la pintura y desde el perímetro.Washington acertó el 62% de sus tiros en el primer cuarto y no bajó del 55% sino hasta el último minuto del duelo.Toros 103, Clippers 113Los Angeles— Tobias Harris anotó 24 puntos en su debut con los Clippers, llevando a Los Ángeles a la victoria por 113-103 sobre los Toros de Chicago.Danilo Gallinari también sumó 24 puntos y Lou Williams añadió 21 puntos con seis asistencias para que los Clippers ganasen por cuarta vez en cuatro partidos.Zach LaVine tuvo 21 puntos y nueve rebotes para liderar a seis jugadores de los Toros que alcanzaron doble dígitos, pero sufrieron su sexta derrota seguida.Harris, Avery Bradley y Boban Marjanovic llegaron a los Clippers el lunes en el canje del astro Blake Griffin a Detroit.Heat 107, Pistones 111Detroit— Andre Drummond contabilizó 23 puntos con 20 rebotes, y Blake Griffin acertó un triple clave en el último minuto para que los Pistones de Detroit derrotasen 111-107 al Heat de Miami.Ish Smith aportó 25 puntos para los Pistones, incluyendo un triple en el tramo final. Detroit han ganado tres en fila, los dos últimos con Griffin en la alineación tras adquirirlo en un canje.El triple de Griffin con 44 segundos por jugar dejó a los Pistones arriba 108-101, pero Goran Dragic respondió con una jugada de cuatro punto, embocando un triple al recibir una falta con 32 segundos en el reloj. Detroit consumió el tiempo en su siguiente posesión, con Smith acertando su único intento de triple en el partido cuando quedaban 14 segundos por jugar.Dragic anotó 33 puntos por el Heat, que ha perdido tres seguidos. Miami no contó con el centro Hassan Whiteside, baja por enfermedad.Griffin acabó con 16 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.76ers 92, Pacers 100Indianapolis— Victor Oladipo y Bojan Bogdanovic anotaron 19 puntos cada uno para que los Pacers de Indiana derrotaran 100-92 a los 76ers de Filadelfia.Oladipo añadió nueve rebotes y cuatro asistencias. Domantas Sabonis sumó 10 puntos, ocho balones atrapados ante los tableros, y seis asistencias, en tanto que Lance Stephenson finalizó con 14 unidades y nueve rebotes como suplente por Indiana.Los Pacers tomaron una ventaja de 76-75 en el comienzo del cuarto periodo, y la estiraron mediante una racha de 7-2. Resistieron al final, en una noche en que los dos equipos acusaron cansancio como resultado de jugar en noches consecutivas.Joel Embiid, quien jugó en ambas noches, contabilizó sin embargo 24 tantos y 10 rebotes. Ben Simmons anotó 10 unidades y capturó 11 rebotes por Filadelfia.

