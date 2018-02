Triunfal debut

Guadalajara, Jalisco— Yurisbel Gracial remolcó 3 carreras y la ofensiva de los Alazanes de Granma bateó 12 imparables para que Cuba derrotara 6-4 a los Caribes de Anzoátegui, de Venezuela, en el primer juego de la Serie del Caribe Jalisco 2018.Los cubanos fueron los primeros en estrenar la pizarra del torneo caribeño y lo hicieron temprano, en la misma parte alta de la primera entrada.Roel Santos abrió el juego con hit al central, y en un error del jardinero, Rafael Ortega llegó hasta la tercera base. Yordan Manduley remolcó la primera carrera de la Serie con sencillo y después anotó con doble de Yurisbel Gracial.Lázaro Blanco, pítcher abridor de los Alazanes de Granma, lanzaba blanqueada y sin hit hasta que en la tercera el venezolano Luis Sardinas le bateó el primer indiscutible. Avanzó con otro hit de Rafael Ortega y llegó al plato con rola a las paradas cortas de Niuman Romero.Los Caribes de Anzoátegui empataron la pizarra en el cuarto rollo con solitario cuadrangular del bateador designado Luis Jiménez.La tranquilidad que tuvo Blanco sobre el montículo en los 2 primeros episodios, la tuvo Daryl Thompson de la segunda a la cuarta, porque en la quinta los cubanos Raúl González y Yordan Manduley le ligaron imparables y se colocaron en las esquinas.Thompson bajó de la loma y entró Carlos Navas, a quien Yurisbel Gracial le puso la pelota en el jardín central para que González anotara en pisa y corre.Los bicampeones de la Serie Nacional de Beisbol de Cuba atacaron de nuevo en el cierre del séptimo. Ya con 2 outs y tras pasaportes a Santos y Manduley, infield hit de Gracial y sencillo de Alexander Ayala, le daban a Cuba una ventaja de 5-2.Venezuela descontó una en la octava con imparable de Balbino Fuemayor, pero un error de su parador en corto Luis Sardinas en la octava, el permitió a Cuba anotar el definitivo 6-3.Los Caribes intentaron acercarse en la novena cuando llenaron las bases con 2 y un movimiento ilegal del pítcher Raidel Martínez les dio su cuarta anotación, pero la amenaza hasta ahí llegó.VENEZUELA 4, CUBA 6Equipo 123 456 789 C H EVenezuela 00 100 001 4 9 2Cuba 200 010 21x 6 12 0PG: Lázaro Blanco (1-0)PP: Daryl Thompson (0-1)Sv: Raidel MartínezJUEGOS PARA HOYDominicana vs Venezuela1:00 p.m. / Izzi (Canal 907)México vs Cuba7:00 p.m. / Izzi (Canal 907)

