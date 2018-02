Choque clave

Bloomington, Minnesota— Rob Gronkowski podrá participar en el Super Bowl de este año después de perderse la edición anterior por una lesión de espalda. Zach Ertz tendrá la oportunidad de emular los éxitos de su esposa Julie, estrella del futbol que se coronó en un Mundial.En el Super Bowl LII, podría resultar clave el duelo entre estos dos tremendos alas cerradas.Ambos tienen estadísticas similares y podrían definir el destino de su equipo en el gran partido.Gronkowski lideró a los Patriotas de Nueva Inglaterra con 69 recepciones para 1,084 yardas y ocho anotaciones. Ertz hizo lo propio con las Águilas de Filadelfia, al acumular 74 recepciones para 824 yardas y ocho touchdowns, el doble que la mejor marca conseguida en su carrera.Durante los playoffs, Ertz ha realizado 11 atrapadas, que significaron 125 yardas. Gronkowski suma siete para 102 yardas y un touchdown, pese a perderse buena parte de la final de la Conferencia Americana frente a Jacksonville, luego de que su casco fue impactado por el de Barry Church antes del medio tiempo.Ese golpe generó preocupaciones de que Gronkowski se perdería su segundo Super Bowl en forma consecutiva. No pudo jugar en la edición LI tras someterse a una cirugía.Pero Gronk regresó el jueves a las prácticas y afirmó que está listo, tras salir del protocolo de conmociones cerebrales.De hecho, señaló que jamás tuvo dudas sobre si jugaría el domingo.“No hay razón para sentirse frustrado”, dijo Gronkowski. “Tuvimos una semana de descanso, lo que es maravilloso”.El regreso del ala cerrada estelar da a Tom Brady otra opción frente a la ruda defensiva de Filadelfia, la cuarta mejor de la Liga.“Es un jugador dinámico, que significa mucho para nuestro ataque. De verdad, desde que llegó a nuestro equipo ha sido grande”, recalcó Brady. “He jugado con él mucho tiempo, le he lanzado muchos balones. Él sabe exactamente qué hacer dónde esperar el balón y cuándo esperarlo. Es un tremendo jugador de nuestro equipo”.Ertz desempeña también un papel relevante para Nick Foles y la ofensiva de las Águilas.En su quinto año como profesional, fue seleccionado al Pro Bowl por primera vez en esta campaña, tras acumular más recepciones que ningún otro tight end en la Conferencia Nacional. Añadió ocho para 93 yardas en la final de conferencia ante Minnesota.Pese a su desempeño sensacional en la campaña y la postemporada, Ertz sabe que no será el mejor ala cerrada que se encuentre en el terreno el domingo. Por cuarta vez, Gronkowski lideró a todos los jugadores de la posición en yardas por aire.Es un ejemplo de excelencia.“Después de que atrapa el balón se convierte en una bestia. Creo que eso lo distingue de los otros tight ends”, reconoció Ertz. “Y es también capaz de parecer desmarcado, aun cuando no lo esté, por su corpulencia y su talento para controlar el balón. Y evidentemente Tom Brady es también un quarterback fenomenal, pero incluso sin él, creo que (Gronkowski) seguiría haciendo lo mismo, sin importar dónde se encontrara”.Ertz se sabe de memoria las estadísticas de Gronkowski.“Tiene todos los récords para un tight end durante una temporada en la liga”, recordó. “Tiene los de yardas (1,327) y touchdowns (17). Es un jugador simplemente fenomenal”.Con dos anillos de Super Bowl. Y eso es lo que más desea Ertz, un título como el que conquistó en 2015 su esposa, mediocampista de la selección estadounidense que ganó en la Copa del Mundo.“Julie ganó un título mundial hace dos años”, recalcó Ertz. “Así que debo cumplir mi parte del trato”.Zach y Julie se casaron en marzo. El romance comenzó cuando ella, llamada entonces Julie Johnston, era una estrella en ascenso en Santa Clara y él jugaba en Stanford.

