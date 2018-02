A retomar el paso

Precedidos por una goleada de 4-2 ante Mineros Zacatecas, con tres juegos consecutivos sin victoria y, en el cierre de una semana en la que sólo han sumado uno de seis puntos disputados, los Bravos FC Juárez recibirán hoy, a las 17:00 horas, a Dorados Sinaloa, en duelo de la jornada seis, en el Clausura 2018.Dolidos por el duro tropezón propinado por los zacatecanos que llegó acompañado de una buena dosis de ubicatex, los jugadores de la escuadra fronteriza saltarán esta tarde a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez en busca de revancha, en un partido entre los ocupantes del quinto y sexto lugar en la tabla general.“Tenemos esa sed de revancha. Estamos dolidos de lo que pasó. Tuvimos un muy mal partido, pero es lo bonito del futbol, que siempre tienes luego luego una revancha deportiva. En este caso, ahora le toca a Dorados y fuera quién fuera, vamos de local y queremos volver a la senda del triunfo”, declaró Rodrigo Prieto, delantero de los Bravos.Prieto Aubert resumió que el miércoles, los fronterizos brindaron un muy mal partido, cometieron errores muy puntuales a la defensiva que les costaron goles y, a la ofensiva no generaron el futbol que venían haciendo.“No hay otra más que ganar. Estamos mentalizados en eso, en ganar. Hacernos sentir, vamos en casa y queremos estar ahí arriba otra vez en la tabla, entonces, vamos por los tres puntos”, enfatizó.Enfrente, los Bravos tendrán al conjunto que dirige Francisco Ramírez que perdió a mitad de semana en su casa un gol a dos ante los campeones Alebrijes de Oaxaca.Leandro Carrijo, quien reapareció el miércoles contra Zacatecas, luego que no fue convocado por el técnico Miguel Fuentes para el duelo contra Potros UAEM, y marcó dos goles, comentó que eso ya quedó atrás.“Hay que darle para adelante, lo que quedó, ya pasó y yo sólo estoy trabajando. Yo vengo trabajando para aportar al equipo y eso pasó cuando me necesitaron ahí contra Mineros, aporté con dos goles, pero no fue suficiente, entonces, hay que trabajar más”, indicó.Carrijo Silva, quien en un lapso de nueve minutos anotó dos tantos y asumió el liderato de goleo del equipo, aseveró que esta tarde, los Bravos tienen que ganar.“Mañana –hoy-. Todos sabemos, independientemente del rival, tenemos que ganar. Ya hay tres fechas que nos cuestan, entonces, mañana hay que presentar un buen futbol y hay que sacar los tres puntos”, expuso.El delantero brasileño manifestó que el equipo no puede caer en desesperación porque el triunfo no llega.“No, no hay que desesperar y sí, preocuparse por lo que estamos haciendo mal. Si te desesperas es peor. El desespero nos torna frágiles, entonces, hay que preocuparse nada más, pero hay que ponerse las pilas porque sabemos que es una división muy difícil y hay que darle para adelante porque sabemos de la capacidad del equipo”, declaró.José Luis Báez será el árbitro central del encuentro.

