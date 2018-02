Al fin gana el Atlas y quita el invicto a 'La Máquina'

Guadalajara, Jalisco— Con un rival como Cruz Azul, Atlas no tenía de otra que sumar sus primeros puntos del torneo.Lejos de aferrarse al buen arranque de partido que tuvo, La Máquina quitó el pie del acelerador y terminó sufriendo su primera derrota de la campaña, a costa de los rojinegros de Rubén Omar Romano, que los vencieron 2-1 en el Estadio Jalisco.Todavía no se adaptaba bien el cuadro tapatío al parado que ordenó su técnico argentino y Carlos Fierro ya había cantado su primer gol vistiendo la casaca celeste en Liga.Al minuto de juego, Atlas perdió el balón por intentar salir al contragolpe y Martín Rodríguez, quien lució inconsistente en el encuentro, sirvió al manchón penal para que de cabeza el exjugador de Chivas desviara el balón al palo más lejano del arquero rojinegro, Cristopher Toselli, que no pudo tapar el rinconero testarazo.Fue el primer paso de un desenlace gris para los de Caixinha, que se nubló más con el 1-1 de Stiven Barreiro en tiempo agregado de la primera mitad, que dejó parado al arquero Jesús Corona, quien no pudo festejar a modo su juego 500 en la Primera División.Dicho panorama no se diluyó en el complemento, pues al 64’ Rafael Baca vio la segunda tarjeta amarilla por cortar un avance y al 71’ Barreiro firmó su doblete aprovechando un rebote dentro del área para poner cifras definitivas.

