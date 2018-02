Lleno de confianza

Más pesado, más fuerte y no por eso menos rápido en el área de combate, el taekwondoín juarense Luis Salazar, quien se prepara para dar el salto el año próximo de Cadete a Juvenil, debutó el martes anterior en Menos de 37 kilogramos, en el Abierto de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, y lo hizo con una medalla de oro en la prestigiada justa.“Muy a gusto, a gusto con el peso, en una nueva categoría”, declaró.Salazar Márquez, de 14 años y 1.51 metros, cumplió con los pronósticos, refrendó el título que obtuvo el año anterior en el límite de los 33 kilos e incluso, rebasó sus propias expectativas, pues esperaba un mayor nivel competitivo y de oposición de sus contrincantes.Al final, el ahora bicampeón lo hizo ver más fácil de lo previsto.“Yo lo esperaba un poquito más fuerte, pero, pues también, sí, había uno que otro fuerte, pero no se me complicó mucho, ningún combate se me hizo muy difícil”, expuso.Camino al oro, el primer campeón mundial mexicano de la historia en Cadetes (12-14 años), despachó en fila a cinco taekwondoínes del país anfitrión provenientes de distintas ciudades y gimnasios.Los scores: 25-5, 14-4, 20-0, 11-3 a un competidor de Nueva York más alto que él y, en la semifinal, derrotó 12-0 a un representante de la Academia de Damian Villa.Vino la final contra el húngaro, campeón de Europa al que superó, ocho puntos contra siete y así, se adjudicó la corona.“Fue nada más aprovechar los errores que él tenía, con ser paciente. Era rápido, entonces, si yo atacaba, se me podía mover rápido. Era esperarlo, que cometiera un error y aprovecharlo”, declaró.Apuntó que su adversario intentaba hacer lo mismo frecuentemente, por lo que al inicio le resultó complicado descifrar su tipo de pelea.“Lo hallé rápido, ya en el segundo round fue cuando ya le empecé a meter los puntos”, expuso.A pesar que el marcador reflejó una diferencia muy reducida, el pleito no resultó tan duro, pues en los últimos tres segundos, cuando ganaba 8-4 rehuyó el combate por orden de su entrenador Mario Romero, lo que le valió tres puntos en contra.Contento con su desempeño, Salazar destacó que de acuerdo al rival y a la dificultad de cada combate ejecutó distintas cosas.“Me sentí muy a gusto porque hice varios tipos –de combate-, por ejemplo, la primer pelea hice giros, hice patadas a la careta, así en peleas que tenía más fáciles, hice peleas así un poquito más espectaculares y ya en cambio, la del húngaro fue más estratégica, más que nada”, expuso.A la espera de un llamado de la selección nacional,Luis planea competir en el Abierto de México, en marzo entrante, en Monterrey, Nuevo León, en el que peleará en 41 kilos.Ello, para no resentir la diferencia de peso para cuando llegue a Juvenil y combata en 45 kilogramos.

