Va Darwin a la tribuna

Ciudad de México— Darwin Quintero irá a las gradas por segundo partido consecutivo.El delantero colombiano y William da Silva serán los sacrificados del América para cumplir con la regla 9/9 esta noche en el Estadio Azteca, contra Lobos BUAP.Pero antes de que se expandan las versiones sobre un supuesto castigo a Darwin, Miguel Herrera aclaró los motivos de la ausencia.“Es una situación de rotación. La semana pasada porque todavía estaban en pláticas algunos equipos con nuestros jugadores para ver si había posibilidad de que salieran, el caso de Silvio y Darwin, pero mientras Darwin siga acá seguimos trabajando, obviamente tengo que dejar a dos afuera y pensando en la gente que hemos trabajado así lo decidimos.“Él está entrenando muy bien, a mí me tiene tranquilo ver a un muchacho con esa determinación de entrenar y poner su esfuerzo, después la decisión ellos han dejado que la tome yo”, expresó el técnico de las Águilas.Darwin aún tiene posibilidades de salir al extranjero. El mercado de la MLS es uno de los que aún no cierra. La aclaración del “Piojo” echó por tierra los rumores de una sanción por la conducta del colombiano con un reportero de televisión al que intentó golpear con un balón.HOY POR TVQuerétaro vs Veracruz4:00 p.m. / ImagenMonterrey vs León6:00 p.m. / Televisa / TDNSantos vs Xolos6:00 p.m. / SkyPachuca vs Morelia6:06 p.m. / Fox Sports / ImagenAmérica vs Lobos BUAP8:00 p.m. / Televisa / TDNNecaxa vs Toluca8:00 p.m. / Televisa / UTDN