Independence, Ohio— LeBron James considera a los Warriors de Golden State como un rival que merece mucho respeto, y nada más.Ahora y por siempre.James criticó duramente una noticia que decía que contemplaría sumarse a los Warriors si los campeones de la NBA pudiesen restructurar su plantilla para recibirlo. Citando fuentes anónimas de la Liga, ESPN reportó el jueves que James se reuniría con los Warriors durante el verano si el equipo conseguía el suficiente dinero en el tope salarial para ficharlo, dando por sentado que el cuatro veces Jugador Más Valioso de la Liga rescindirá su contrato con Cleveland para convertirse en agente libre.“Es una tontería, ni siquiera es una historia”, dijo James ayer después de una práctica de los Cavaliers. “Creo que es una falta de respeto a lo que estoy tratando de lograr aquí. Es una falta de respeto a mis compañeros y a los entrenadores aquí. Mi única prioridad ahora mismo es tratar de ver cómo nos convertimos en un equipo que pueda ganar un campeonato en los próximos meses. Ha habido demasiadas historias sobre mí en los últimos meses, en los últimos días, sobre a dónde voy a ir y en qué estoy pensando”.“Estoy aquí, estoy aquí mismo, estoy aquí ahora y este es mi presente”, afirmó.James dijo que lo primero que vio en su teléfono cuando despertó el jueves fue una alerta y mensajes sobre el reportaje, “y en realidad lo primero que hice fue reírme”.Sin embargo, el estelar alero indicó que pronto se molestó, consciente del tipo de daño que puede ocasionar una historia así. Lo que más lo enfureció es que sus compañeros empezarían a dudar sobre su compromiso para ayudar a los Cavaliers a disputar su cuarta final consecutiva.“Si no escuchan algo que yo dije, entonces no es cierto”, dijo. “Me importa un pepino si son allegados, no me importa si son mis hijos, mi esposa o quien sea. Si no lo digo yo, no es cierto”.Cleveland ha disputado las tres últimas finales de la NBA contra los Warriors, y Golden State ganó dos de esas series.Lakers 102, Nets 99Nueva York— Brook López anotó 19 puntos en su regreso a Brooklyn y logró el último enceste de los Lakers, a 1:28 minutos del final, para que Los Ángeles se impusiera anoche 102-99 a los Nets.López, líder histórico de los Nets en puntos y tapas, realizó también un bloqueo clave en la recta final del encuentro. Así, los Lakers hicieron apenas lo suficiente para evitar lo que hubiera sido su tercera derrota consecutiva.Julius Randle totalizó 19 tantos y 12 rebotes, mientras que Brandon Ingram añadió 16 puntos, 10 asistencias y ocho balones atrapados frente a los tableros por los Lakers. Josh Hart finalizó con 15 unidades y 14 rebotes también por Los Ángeles, que tuvo una ventaja de 56-38 en el rubro de balones interceptados ante el acrílico.López fue cedido a Los Ángeles, en un canje por D’Angelo Russell.Halcones 119, Celtics 110Boston— Terry Rozier fijó un récord personal con 31 puntos y siete rebotes en su segundo partido como titular en la NBA, Jayson Tatum también tuvo un tope personal con 27 puntos y los Celtics de Boston despacharon 119-110 a los Halcones de Atlanta.Rozier jugó en lugar por el lesionado base Kyrie Irving. Rozier fue apenas el segundo jugador en la historia de la liga con un triple-doble en su primera titularidad, en una paliza ante los Knicks el miércoles.Irving se perdió su segundo partido seguido por un golpe en el cuádriceps derecho que sufrió en la victoria en Denver el lunes, y fue uno de los cuatro jugadores de Boston que se perdieron el duelo del viernes por lesiones.Pacers 126, Hornets 133Charlotte, Carolina del Norte— Kemba Walker brilló con 41 puntos, al encestar 11 de sus 22 disparos, y los Hornets de Charlotte impusieron un récord de la franquicia con su desempeño en el primer periodo para imponerse 133-126 a los Pacers de Indiana.Impulsados por 16 unidades de Nicolas Batum, los Hornets anotaron 49 puntos en el primer cuarto. Jamás Charlotte había conseguido tal cantidad de tantos en un solo período.Los Hornets atinaron siete de sus 11 triples y 19 de 23 disparos de campo en ese cuarto. Ningún otro equipo de la NBA ha anotado tal cantidad de unidades durante un periodo en esta campaña.Otros cuatro Hornets aportaron cifras de dos dígitos, encabezados por Batum, quien logró 31 puntos. Dwight Howard acumuló 12 unidades y 11 rebotes, para que Charlotte ganara su segundo encuentro consecutivo.Trail Blazers 105, Raptors 130Toronto— DeMar DeRozan anotó 35 puntos, Jonas Valanciunas sumó 18 y los Raptors de Toronto derrotaron 130-105 a Portland, su sexta victoria seguida sobre los Trail Blazers. Los Raptors dejaron en 20-4 su marca como locales, la mejor en la NBA. DeRozan metió 11 de 22 disparos e igualó su récord personal con seis trioles.Damian Lillard marcó 32 puntos y se convirtió en el jugador que más rápido en la historia de los Trail Blazers en llegar a los 10 mil puntos en su carrera. Pero la racha de 4 victorias de Portland acabó.

