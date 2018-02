Vale Tom Brady por dos

Minneapolis, Minnesota— Un total de 26 pasadores de la era moderna han sido indultados al Salón de la Fama del futbol americano.Si el sistema lo permitiera, Tom Brady ocuparía los lugares 27 y también el 28.Si divides la carrera del QB de los Patriotas en dos, hay argumentos para creer que ambas partes entrarían al salón de los inmortales en Canton, Ohio, pues en ambas etapas de su vida deportiva, Brady ha puesto buenos números individuales, acompañados de anillos de campeón.Entre 2001 y 2008, Brady participó en cuatro Super Bowls, venciendo en 3 y perdiendo en 1. En ese lapso de tiempo, Brady ganó 87 partidos de temporada regular, lanzando un total de 197 pases de anotación.Como comparación, Joe Namath entró al Salón de la Fama con 63 victorias en temporada regular y 173 TD aéreos.Para la segunda mitad de la carrera de Brady, entre 2009 y 2017, los números individuales son incluso mejores, con un total de 291 TD, un rating de QB de 100.9, además de 109 victorias de temporada regular y dos títulos. En unas horas, Brady buscará agregar un tercero a esta segunda etapa de su carrera, dejando su récord en el juego grande también en 3-1, al igual que entre 2001 y 2008.Sus tres anillos de campeón, en ambas fases, estarían sólo por detrás de los cuatro que tienen los miembros del Salón de la Fama Joe Montana y Terry Bradshaw. Los 291 pases de TD en sus 10 años más recientes de carrera, sería la quinta cantidad más alta en todo Canton, Ohio, sólo detrás de las carreras completas de Brett Favre, Dan Marino, Frank Tarkenton y John Elway.“No hay ningún histórico que yo prefiera por encima de Tom Brady, él es el mejor de la historia”, dijo Bill Belichick sobre su QB de 40 años.Y Brady siente que todavía le queda cuerda para más.“¿Por qué todos me quieren retirar? No lo entiendo. Me la estoy pasando bien, al equipo le está yendo muy bien”, respondió Brady entre risas a una pregunta que sugería su retiro en unos años.

