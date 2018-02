Las 9 del Super Bowl LII

Ciudad de México.- El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados año con año, ya que más allá de ver enfrentarse a los dos equipos finalistas de la NFL, está acompañado de shows musicales, comerciales millonarios, toneladas de aguacate y apuestas que no te imaginas.1.- El dueloLos Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia son los equipos que buscarán el Vince Lombardi el 4 de febrero en el US Stadium de Minnesota.Los Pats se presentan por décima ocasión en el Super Bowl, donde tratarán de lograr el segundo título consecutivo y el número sexto de la franquicia, de la mano del coach Bill Belichick y el QB Tom Brady, quienes poseen cinco anillos de campeonato.Del otro lado estarán las Águilas, equipo que se presentará por tercera ocasión en el Super Bowl; en ninguna de sus ocasiones anteriores logró imponerse en el Gran Juego.2.- Por el sextoNueva Inglaterra terminó la temporada con un registro de 13-3, para apoderarse por noveno año consecutivo de su División. Sus únicas derrotas en la campaña fueron ante Jefes, Panteras y Delfines.En la ronda divisional, los Patriotas se impusieron 35-14 ante Titanes, mientras que el campeonato de la AFC lo ganaron ante los Jaguares, con una remontada por 24-20.3.- ¿La tercerala vencida?Filaldelfia quiere estrenar sus vitrinas con un Vince Lombardi tras dos decepciones.El equipo dirigido por Doug Pederson finalizó la campaña con un 13-3, su mejor registro desde 2004, temporada en la que también llegó al Super Bowl. Sus derrotas en 2017 fueron ante jefes, Halcones Marinos y Vaqueros.Para llegar al Súper Domingo, Águilas venció 15-10 a Halcones en la ronda divisional y privó a los Vikingos de luchar por el título en su ciudad con un aplastante 38-7.4.- La historialo esperaTom Brady podría convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL en conseguir seis anillos de campeón, ya que actualmente está empatado con Charles Haley, con cinco.La estrella de los Pats lideró la Liga este 2017 como el mariscal con más yardas lanzadas (4,577) y además fue clave en los dos juegos de playoffs, a pesar de haber sufrido un corte en la mano derecha antes del juego frente a Jacksonville.5.- De la bancaal Super BowlNick Foles pintaba para pasar un año viendo desde la banca el éxito de su equipo; sin embargo, cuando se lesionó Carson Wentz, tuvo que entrar al quite y ha respondido con creces.Ya con el boleto al Super Bowl LII en la bolsa intentará convertirse en el décimo pasador suplente en levantar el Vince Lombardi, tal como lo hicieron Earl Morrall, Roger Staubach, Terry Bradshaw, Jim Plunkett, Doug Williams, Jeff Hostetler, Kurt Warner, Trent Dilfer y su rival del próximo 4 de febrero, Tom Brady.6.- Con sabor arevanchaNo será la primera vez que Nueva Inglaterra y Filadelfia se vean las caras en un Super Bowl, pues ya fueron protagonistas en la edición XXXIX, en Jacksonville, Florida.Tom Brady, único jugador en vigente de aquel juego, lanzó dos pases de anotación para guiar a los Pats al triunfo por 24-21, para así conseguir el bicampeonato de la NFL.7.- El otro protagonistaEl escenario donde Patriotas y Águilas se enfrentarán por el Vince Lombardi cuenta con todo lo necesario para presumir ser uno de los mejores del mundo.El US Bank Stadium fue inaugurado en 2016, con un costo de 1,061 millones de dólares. Cuenta con 65 mil asientos, aunque para el Super Bowl se ampliará la capacidad para 73 mil personas. Tiene 125 suites, 1,200 pantallas HD, paredes de vidrio y un techo traslúcido que permite el paso de luz natural para iluminar el emparrillado.8.- Poco accesiblesLos precios de las entradas impusieron una nueva marca en la reventa legal en Estados Unidos, pues el boleto más barato para el juego está en 4 mil 370 dólares (81 mil 331 pesos).La entrada media ronda los 9 mil dólares (167 mil pesos), mientras que un asiento de lujo puede llegar a los 20 mil dólares (372 mil pesos).Los boletos pudieron ser vendidos en precios mucho más altos, pero la derrota de los Vikings, equipo de Minnesota, ayudó a que se estabilizaran.9.- Ya nada se robaránMás de 5 mil miembros acreditados estarán presentes en el Super Bowl LII, aunque el FBI se encargó de revisar todas las solicitudes de medios para la cobertura y la NFL determinó limitar el acceso a los vestidores.La Liga endureció la seguridad tras darse a conocer en marzo pasado que un periodista mexicano había sustraído de los vestidores el jersey de Tom Brady, uniforme valuado en medio millón de dólares.De los tres tipos de credenciales para el Super Bowl, sólo uno tendrá vía libre a los vestidores.

