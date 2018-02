Sevilla, España.- El lateral mexicano Miguel Layún dijo durante su presentación como jugador del Sevilla que llega al club que deseaba y que había sido un golpe muy duro no haber podido concretar el fichaje el verano pasado.“Era una ilusión muy grande venir aquí, en verano fue un golpe duro no venir por lo que representa esta camiseta, tengo una gran inquietud por conocer las entrañas de este club, un club que tiene una gran calidad humana y para mí eso es fundamental.“Siempre estaré agradecido a los que han estado interesados en mí, eso habla bien de mí y de mi carrera, pero al final estoy donde quiero estar y estoy muy feliz aquí. Lo mejor es no meternos en estos asuntos, yo estoy feliz aquí, yo quería estar en el Sevilla así que estoy donde quiero estar, estoy en el Sevilla, estoy feliz y eso para mí es lo más importante”, dijo.El tricolor, que fue presentado junto a Roque Mesa y Sandro Ramírez, manifestó que llega al Sevilla como lateral derecho, pero que puede jugar donde se le necesite.“Vengo para el lateral derecho, pero también me adapto a la izquierda y a otras posiciones”“Vengo a disputar un puesto sabiendo que los jugadores de mi puesto son de jerarquía y gran talento. Vengo para el lateral derecho, pero también me adapto bien a la izquierda y a otras posiciones, mi objetivo es ofrecer al equipo lo mejor que tengo”, manifestó.Layún contó que una parte importante para tomar la decisión de fichar fueron las buenas referencias del club su ahora ex compañero del Porto Iker Casillas y su compañero del Tri Andrés Guardado, éste jugador del rival de ciudad, Real Betis.“En algún momento le pregunté a Guardado o Iker, ellos me han dado un buen visto bueno para venir aquí, me dijeron que es un gran club y una ciudad preciosa”, contó.Sobre los objetivos de la temporada, Layún dijo que tienen claro que deben aspirar a lo más alto y estar en buen nivel ya que es año mundialista.“Las aspiraciones son claras, no podemos obviar lo que este club histórico tiene en mente. Siempre va a luchar por quedar lo más alto en la Liga, tenemos la Champions y en Copa lucharemos por llegar a la Final”.