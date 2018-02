Tras la derrota ante Mineros Zacatecas a mitad de semana que les quitó el invicto a los Bravos FC Juárez y extendió a tres juegos su racha sin victorias en el Clausura 2018, el entrenador Miguel de Jesús Fuentes, afirmó que el equipo no funcionó, ni en lo individual, ni en lo colectivo.“No es la primera vez que enfrentamos un 4-3-3, lo hemos enfrentado cantidad de veces, impresionante, y hoy –miércoles- el equipo no funcionó en lo colectivo, en los recorridos que veníamos haciendo. Zacatecas nos superó en eso y creo que el funcionamiento no fue lo adecuado”, comentó.Fuentes Razo agregó que los Mineros no hicieron nada espectacular.“Simplemente no funcionamos nosotros a lo defensivo y nos costó recibir cuatro goles cuando éramos la mejor defensa hasta antes de este partido”, dijo.Añadió que a los Bravos nunca les pasó por la mente perder y menos de la manera en que lo hicieron.“Tenemos que hacer un análisis del partido, creo que el equipo no anduvo en lo individual, en lo colectivo, entonces, tenemos que hacer un análisis tranquilo”, expuso.Fuentes declaró que los Bravos habían jugado bastante bien antes de este duelo.“Veníamos jugando bastante bien. Veníamos siendo agresivos, teniendo posesión y tenemos que analizar qué nos pasó, porque los últimos 20 minutos, el equipo fue otro, entonces, tenemos que tomarlo con calma, sí, pensando que hay que revertir la situación futbolística y bueno, perdimos un partido, doloroso como se perdió, pero, seguimos estado ahí arriba -en la tabla-”, manifestó.Con este resultado, los Bravos se quedaron con ocho puntos y descendieron del segundo al quinto sitio en la tabla general, a cinco unidades de los líderes Alebrijes de Oaxaca.Desde el triunfo por dos goles a uno sobre Atlético San Luis, el sábado 13 de enero, los Bravos ligaron empates fuera y en casa contra Correcaminos UAT y Potros UAEM y, el miércoles sucumbieron ante los Mineros.Este sábado tres, a las 17:00 horas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, recibirán a Dorados Sinaloa, en la jornada seis del torneo.Al igual que el FC Juárez, los Dorados Sinaloa sucumbieron a media semana, 1-2 ante los campeones Alebrijes Oaxaca, en casa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.