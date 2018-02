Tiene Atlas un llamado urgente

Guadalajara, Jalisco.- El llamado es acuciante: el Atlas tiene que vencer al Cruz Azul.En caso que los Zorros liguen su quinta derrota en fila, sería la primera vez que les suceda en un arranque de campaña en torneos cortos, es decir, desde 1996.Un revés esta noche podría quedar marcado en la historia: sería la peor racha en los últimos 22 años y el técnico, Rubén Omar Romano, cargará con esa responsabilidad.El argentino debutará en el Estadio Jalisco ante la afición rojinegra, que en su mayoría se mostró renuente a su llegada.El entorno de los Rojinegros es apremiante: no han logrado sumar en este Clausura 2018 y son últimos en la clasificación.Romano, quien será el encargado de llevar bandera en esta causa, mandará a la cancha una línea de cinco defensas, misma que intentará dar solidez y proyección cuando tengan la pelota, con Juan Pablo Vigón y Luis Reyes por los costados.En esta campaña, el Atlas ha anotado sólo 3 goles –2 de Ravel Morrison y uno de Brayan Garnica– y ambos son volantes. La falta de gol será una problemática que estará bajo la lupa, pues ni Milton Caraglio ni el suplente Ángelo Henríquez han podido marcar.Para este compromiso, el capitán Rafael Márquez no es elegible, por una molestia en la pantorrilla derecha. Su aporte en la cancha de es importante, pero ahora lo dará desde un palco, desde el cual comunicará sus ideas al cuerpo técnico.¿Bastará la semana que tuvo Romano para enderezar el rumbo o la inercia negativa seguirá mandando en el Atlas?Urgidos y conscientes están.Salas, sin miedo a la afición del AtlasJavier Salas, mediocampista de Cruz Azul y exjugador rojinegro, aseguró que no le teme al recibimiento que le pueda dar la afición del Atlas, equipo al que La Máquina visita esta noche.“No pues como me quieran recibir, yo la verdad lo tomo así, es una institución a la que le tengo mucho cariño porque ahí jugué mucho tiempo”, explicó Salas ayer en La Noria.“Pero como me quieran recibir, yo lo tomo bien y con ganas de ir a ganar allá con Cruz Azul”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.