Prescindiría MLB de reloj en juegos si se abrevian

Los Angeles.- La oficina de las Grandes Ligas (MLB) está dispuesta a retirar una propuesta que implementaría un reloj de lanzamientos este año o en 2019 si la duración promedio de un juego de nueve innings cae al menos a 2 horas y 55 minutos durante la próxima temporada.Ayer, tras la reunión trimestral entre dueños de los equipos, el comisionado de la MLB Rob Manfred recordó que los participantes en el encuentro le dieron autorización desde el receso previo a la campaña pasada para implementar el reloj, que establecería un límite de 20 segundos entre un pitcheo y otro.Esta reforma en las reglas podría aplicarse de forma unilateral si no hay un acuerdo con el sindicato de peloteros. La MLB ha propuesto un acuerdo que introduciría paulatinamente el nuevo reglamento durante las próximas tres temporadas.“Seguimos comprometidos al 100% con la idea de que necesitamos hacer cambios para acelerar el ritmo de los juegos. Y la mejor forma de hacerlo, por nuestro bien, el de los jugadores y, lo más importante, el de los fanáticos, consiste en lograr un acuerdo con los peloteros”, comentó Manfred. “Entre los dueños existe la firme opinión de que necesitamos hacer algo sobre el ritmo de juego este año”.Manfred pensó que estaba cerca de un acuerdo durante este receso previo a la temporada próxima, pero el líder del sindicato Tony Clark aseguró que los jugadores habían rechazado la propuesta y advirtió que no estaba en una posición para llegar a un acuerdo.La MLB recibió comentarios del público. En una reunión realizada el 23 de enero con la presencia de Manfred, el subcomisionado Dan Halem y Clark, la oficina propuso que no hubiera reloj este año, sino que se implementara de a poco durante un trienio.Habría reloj de pitcheos en 2019, si la duración promedio de un encuentro de nueve entradas es mayor a 2:55 horas este año, dijo Manfred. Una persona cercana al plan dijo a The Associated Press que la propuesta contemplaba un reloj de 18 segundos, que correría sólo cuando no hubiera corredores en las bases, y que las sanciones, consistentes en marcar una bola o un strike al jugador que demore el juego, no se aplicarían sino hasta el 1 de mayo.Esa persona habló a condición de permanecer anónima, porque no se han anunciado los detalles.Añaden Nacionales a Miguel MonteroWashington.- El receptor agente libre Miguel Montero pactó un acuerdo de Ligas Menores con los Nacionales de Washington con una invitación a la pretemporada del equipo de Grandes Ligas.Se espera que el venezolano compita con el dominicano Pedro Severino por el puesto de suplente del catcher titular Matt Wieters. Montero obtendrá un contrato de 1.3 millones de dólares por un año si es añadido al roster de 40 jugadores y tendrá la oportunidad de embolsarse 1.7 millones en concepto de bonos por desempeño.Montero, de 34 años, terminó la pasada temporada con los Azulejos de Toronto. En junio, fue colocado en asignación por los Cachorros de Chicago, un día después de culpar a su compañero Jake Arrieta por permitir siete bases robadas en una derrota contra Washington.