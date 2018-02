Tienen Coyotes jornada doble este fin de semana

Hoy y mañana los Coyotes de El Paso tienen un duro reto en la Major Arena Soccer League, no solamente por los rivales que enfrentarán, sino porque disputarán dos partidos en igual número de días, el primero fuera de casa y el segundo en el Coliseo.A las 5:00 de la mañana de hoy, los Coyotes viajaron vía aérea a Seattle, Washington, para enfrentar esta noche, a las 8:35 pm tiempo de El Paso, al Tacoma Stars. El equipo tiene programado llegar a aquella ciudad aproximadamente a la 1:00 pm, según comentó Gil Cantú, presidente del equipo aullador.Una vez terminado el partido, se trasladarán al hotel y mañana una vez más a las 5:00 am, tiempo de Tacoma, estarán en el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a El Paso, llegar a la frontera poco después del mediodía y a las 7:05 pm enfrentar a Barracudas de Rio Grande Valley en el Coliseo de la avenida Paisano.‘Viajamos el viernes en la mañana y llegamos allá al mediodía, jugamos en la noche y a las seis de la mañana venimos de regreso para jugar el sábado contra Barracudas. Es un viaje difícil, son dos juegos como le dicen aquí back-to-back, pero tenemos gente para sacarlo. A lo mejor vamos a tener que usar todo el plantel para poder enfrentar los dos juegos con un nivel óptimo’, dijo el entrenador de los Coyotes, Jesús Enríquez, antes de que iniciaran el entrenamiento sobre la cancha que colocaron prácticamente al aire libre a espaldas del Coliseo.En relación al partido de esta noche, Enríquez dijo que no será nada fácil ganarle a Tacoma, pues es un equipo que en las últimas semanas ha jugado muy bien y que se supo reforzar para el final de la campaña.‘Es un juego difícil, Tacoma es un equipo que viene jugando muy bien, se reforzó para el final de la temporada, le dio muy buen juego a Soles y a Monterrey en casa y demostró que viene bien embalado.Va a ser un buen juego en Tacoma y esperamos salir con la victoria, que eso nos pondría en la pelea por el segundo lugar.’-¿Cuál es la clave para conseguir la victoria?‘Que salgamos concentrados, no cometer errores, o lo mínimo posible, y ser contundentes arriba, el equipo viene de menos a más, ahorita ya la victoria en McAllen nos dio mucha confianza. Terminamos con un gol de diferencia y sacando el juego apenas, pero al fin una victoria y el equipo ahorita anda bien y esperemos sacar una victoria ahí con Tacoma.’

