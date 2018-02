San Antonio, Estados Unidos— México derrotó 1-0 a Bosnia y Herzegovina, un marcador y un funcionamiento muy justo como para poner a dudar a Juan Carlos Osorio a la hora de armar la lista mundialista.En la última oportunidad del grueso de los jugadores de la Liga MX, algunos tuvieron destellos, pero luce difícil que de entrada puedan quitarle el puesto a los que juegan en Europa. Al 65’, Hugo Ayala anotó mediante un espléndido cabezazo, en el que se anticipó y desvió a segundo poste, tras un tiro de esquina cobrado por Jonathan dos Santos.El partido en el Alamodome, el primero del Tri en el año, le sirvió a Osorio para darle ritmo a los jugadores de la MLS: Giovani y Jonathan jugaron uno de los tiempos, mientras que Carlos Vela estuvo todo el partido y fue uno de los más participativos, al menos en los primeros minutos.Por el Tricolor debutó Jonathan González y al 61’ hizo una gran gambeta, la cual no le pareció a uno de los bosnios que lo bajó con una fuerte entrada. Rodolfo Pizarro entró al 73’ y en una acción mostró su habilidad y técnica, aunque dudó un segundo cuando pudo definir. Jesús Molina se mostró bien como mediocentro en la primera mitad, pero dejó su lugar a Jorge Hernández. Por primera vez en mucho tiempo ya hubo un lateral derecho natural en la figura de Luis “Chaka” Rodríguez.Osorio no probó a los porteros. A Elías Hernández le dolió jugar como interior y tampoco destacó por la banda. Henry Martin tampoco tuvo opciones claras. A México le faltó claridad, creatividad contra un equipo atrincherado, con una base Sub 21 demasiado verde, sin oponer mucha resistencia, al grado de que Rodolfo Cota jamás se exigió. Los otros dos guardametas, Jonathan Orozco y Gibrán Lajud ni siquiera jugaron.México ya usará al grueso de su plantilla mundialista el 23 de marzo contra Islandia, en el Estadio Levi’s. Por lo pronto, pocos han sido los jugadores que quizá le provoquen una jaqueca a Osorio.

