Reciben Bravos nueva goleada

En una de sus peores actuaciones, en su paso por la Liga de Ascenso, los Bravos de Ciudad Juárez sufrieron su primera derrota del Torneo Clausura 2018, al ser goleados 4-2 por Mineros de Zacatecas.En actividad de la quinta jornada, que tuvo como escenario el ‘Estadio Carlos Vega Villalba’, Guillermo Martínez se despachó con un ‘hat-trick’, Leandro Carrijo puso los dos goles de la escuadra juarense, pero no fueron suficientes para evitar el tropiezo en tierra minera.Con la primera anotación del jugador brasileño, al minuto 81 de tiempo corrido, Bravos le puso fin a una cadena de 292 minutos sin aparecer en el marcador.La escuadra juarense no anotaba desde el partido de la segunda jornada ante el Club Atlético de San Luis, cuando Aarón Gómez marcó el tanto que le dio la victoria por 2-1, al minuto 59.Antes del juego de ayer, Bravos solamente había recibido un gol, precisamente el que le hizo el cuadro potosino.Desde el Torneo Clausura 2016 que el equipo fronterizo no recibía cuatro goles o más. En esa temporada, en la fecha cinco, Venados le ganó 5-1 allá en Yucatán.Ayer, la tarde se le vino al cuadro que dirige Miguel de Jesús Fuentes, al minuto 15, con la primera de tres anotaciones por parte de Guillermo Martínez.Luego de dos muy buenas intervenciones por parte del arquero Enrique Palos, la tercera fue la vencida para el conjunto de Zacatecas, que con un centro por la lateral de la derecha en relación a su ataque por parte de Miguel Velázquez se abrió el marcador en el ‘Vega Villalba’.Martínez anticipó en la jugada a Alejandro Berber para golpear la esférica y enviarla al fondo de las redes.Al 37’ de acción Rodrigo Prieto tuvo una muy clara para empatar el encuentro, pero su disparo salió exactamente a la ubicación del cancerbero Sebastián Fassi, que en el achique evitó el desaguisado en su puerta.El arquero Palos también tuvo una muy buena intervención al minuto 42 a disparo potente de Óscar Suárez, pero tres minutos después, antes del silbatazo que puso fin a la primera mitad, Francisco Rivera colocó un pase filtrado que dejó solo frente al portero a Guillermo Martínez, quien con bastante frialdad anidó la pelota para el 2-0.Martínez de nueva cuenta apareció al 52’ de tiempo corrido y la sorpresiva goleada ya comenzaba a gestarse.Al minuto 59, Héctor Mascorro puso el 4-0 con disparo desde la media luna del área grande, que se anidó en el ángulo inferior de la derecha del portero Palos.Leandro Carrijo, quien entró en sustitución de Willian Antunes, fue el encargado de hacer un poco más decorosa la derrota con sus goles, al 81 en una diagonal retrasada de Mauro Fernández, y desde el manchón penal, luego de una infantil falta de Johnny Magallón sobre Rodrigo Prieto, al 88’.

