Asistira ex Minero al NFL Scouting Combine 2018

El ex guardia izquierdo de UTEP, y All-American, Will Hernández ha causado grata impresión entre los scouts después de la temporada 2017, por lo que fue invitado para tomar parte en el NFL Scouting Combine 2018, que está programado para llevarse a cabo del 2 al 5 de marzo en el Lucas Oil Stadium, en Center Township, Indiana.Los linieros ofensivos potenciales tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades el primer día, viernes 2 de marzo. Los aficionados pueden ver la acción en NFL Network.El liniero de 1.91 m, 6’3 de estatura, y 149.6 kg, 330 libras de peso, que recientemente mostró su talento en el Reese's Senior Bowl 2018, ha estado en la mira de varias franquicias de la NFL de cara al draft de este año.El nativo de Las Vegas, también espera mejorar su currículum ya que competirá en el Desafío de Futbol Americano All-Star State Farm 2018, mañana en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.De acuerdo con CBS Sports Network, Hernández es el 39o mejor prospecto profesional, mientras que está clasificado como el segundo mejor en la posición de guardia ofensivo.El Draft de la NFL será del 26 al 28 de abril y se llevará a cabo en el AT&T Stadium. Hernández ha sido proyectado como una selección de primera ronda.Hernández, quien se supone jugaría en la línea defensiva en UTEP antes de su temporada de redshirt en el 2013, recibió múltiples elogios en el lado ofensivo de la pelota. Fue titular en los 49 partidos durante su carrera de cuatro años (2014-17), protegiendo al lado ciego de los mariscales de campo de UTEP.Hernández ganó honores All-American en temporadas consecutivas (2016, 2017) y también fue nombrado al equipo ideal All-Conference USA durante esos años. Hernández fue nombrado para el equipo ideal de novatos All-C-USA 2014, después de la temporada ganadora de UTEP y la aparición en el New Mexico Bowl.

