Se avecina nueva "tormenta" en el taekwondo

Christian Romero, vicepresidente técnico de la Federación Mexicana de Taekwondo, quien será el encargado de coordinarse con el Instituto Chihuahuense del Deporte para la realización de la Olimpiada Nacional en la entidad, contradijo a Juan Pedro Santa Rosa, titular del ICHD, con respecto a la apertura que hay para que artemarcialistas no federados puedan intervenir en la justa nacional.En días pasados Santa Rosa comentó que en la disciplina del taekwondo tendrán la oportunidad de participar deportistas federados y no federados, debido a los acuerdos que se buscan con la FMT.El dirigente del ICHD hizo énfasis en que la posición del instituto es que “participen todos los deportistas, y que los pleitos de pantalones largos se queden a un lado, para que los niños y jóvenes tengan la posibilidad de seguir el proceso de olimpiada”.El directivo señaló que en el resto de las disciplinas sí se busca que los deportistas estén debidamente afiliados.“En las ligas estatales lo que nosotros pedimos es que estén debidamente afiliados a su asociación, la única excepción es el taekwondo”, dijo.Ante estas declaraciones vertidas, el vicepresidente técnico de la FMT desmintió dicha postura.“La encomienda del presidente de la Federación es que nos coordinemos con la Asociación Estatal y el Instituto del Deporte para que los deportistas tanto federados, como no federados tengan las facilidades para que cumplan con los requisitos normativos, que no son impuestos por la Federación, sino por la Comisión Nacional del Deporte”, mencionó Romero.El representante de la FMT recalcó que todos los deportistas que quieran intervenir en el proceso de olimpiada deben cumplir con la normatividad, tanto administrativa, como técnicamente.“Las facilidades se les darán a los atletas no federados, tener apertura con las escuelas no federadas para que puedan cumplir con los requisitos normativos, pero no para que entren sin cumplir con la normatividad, sobre todo con los requisitos técnicos”, aseveró el vicepresidente.Debido a los conflictos entre la Asociación Estatal de Taekwondo y el Instituto Chihuahuense del Deporte, Chihuahua no tuvo representación en la Olimpiada Nacional 2017.“La preocupación de la Federación es precisamente que no tenemos ningún registro de la gente no federada y no sabemos si tiene la capacidad de enfrentarse con muchachos que si tienen el aval como cinta negra y con ello se ponga en peligro su integridad física. Esa es una de las dificultades al aceptar la participación de gente no federada”, puntualizó Romero.