Madrid.- El Leganés no renuncia a la ilusión de avanzar a su primera final de la Copa del Rey tras rescatar ayer un empate 1-1 ante el Sevilla, logrando la igualada tras un error del portero rival Sergio Rico.Sevilla abrió el marcador en el partido de ida con un gol del delantero colombiano Luis Muriel tras un contraataque al promediar el primer tiempo en el Estadio Butarque, pero los anfitriones empataron poco después del medio tiempo. Rico erró cuando trataba de despejar el balón justo frente al arco, lo que permitió que el defensor griego Dimitrios Siovas rematara de cabeza con facilidad.Rico se quejó de una falta tras un aparente contacto con Siovas.“No he visto la jugada por la tele y desde el banquillo se ve poco. No lo sé”, respondió el técnico del Sevilla Vincenzo Montella sobre el fallo de Rico. “Tenemos que recordar que Rico ha hecho grandísimas paradas”.“Seguramente podríamos haber marcado algún gol más y eso es algo que necesitamos mejorar”, añadió el estratega italiano.Se queda Layún con ganas de debutarMiguel Layún no vio su estreno con el Sevilla, tras quedarse en la banca en el empate 1-1 ante el Leganés por la Copa del Rey.El mexicano, que esta semana cambió el Porto por el cuadro español, fue convocado para la ida de las semifinales por el técnico Vincenzo Montella.Sin embargo, se quedó los 90 minutos del partido en el Estadio Municipal de Butarque en el banquillo de suplentes.

