No intimidan Pats a Águilas

Bloomington, Minnesota.- Las máscaras de lucha libre han reemplazado las máscaras de perro.Sin el cartel de favoritos, las Águilas de Filadelfia se divierten con el furor de los medios previo al duelo en el Super Bowl ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se mantienen relajados y no se intimidarán por el increíble éxito de sus rivales.El defensive tackle Fletcher Cox, tres veces elegido al Pro Bowl, y el right tackle Lane Johnson elegido una vez, portaron máscaras ayer que asemejaban las de la estrella de la WWE Rey Mysterio y de otros luchadores.“Este fue un regalo de México para poder tener súper poderes toda la semana”, declaró Cox sobre su máscara verde con el logotipo de las Águilas.“Sólo me estoy divirtiendo por ahora. Sabemos por qué estamos aquí. No podemos llegar nerviosos a este escenario. Uno debe divertirse cuando es momento de hacerlo y tomar las cosas en serio cuando sea hora de ponerse serio”.Johnson y el defensive end Chris Long sacaron las máscaras de pastor alemán y las portaron fuera del terreno de juego en sus entrevistas después que las Águilas derrotaron a Atlanta en la ronda divisional. Las Águilas (15-3) fueron el primer equipo sembrado en la cima de una conferencia en llegar a su primer partido de playoffs sin la condición de favorito.La ciudad, acostumbrada a ser subestimada, adoptó las máscaras. Johnson y Long luego las donaron a una organización de beneficencia. Crearon camisetas de no favoritos que vendieron para donar todas las ganancias a una sección sin fines de lucro del distrito escolar de Filadelfia.Las Águilas tampoco fueron favoritos en el duelo por el campeonato de la Conferencia Nacional, y apalearon a los Vikingos por 38-7. Se encuentran en la misma situación contra los Patriotas, que son favoritos por 4.5 puntos para ganar el partido del domingo.Pero estas Águilas no temen a Bill Belichick, Tom Brady ni a la dinastía de Nueva Inglaterra. Johnson llamó a Brady un “niño bonito” y dejó en claro que no le molesta todo el despliegue publicitario.“Definitivamente lo respeto a él y todo lo que ha hecho en esta Liga”, afirmó Johnson a The Associated Press. “Pero no voy a llegar al Super Bowl venerando a este hombre y hacerlo más de lo que es. Con todo respeto”.Brady y Belichick han guiado a los Patriotas a cinco títulos de Super Bowl, incluyendo dos en las últimas tres temporadas. Vencieron a las Águilas por 24-21 en la gran final hace 13 años.Gronkowski sigue en protocolo de conmociónEden Prarie, Minn.- Como era de esperarse, el tight end de los Patriotas Rob Gronkowski permaneció bajo el protocolo de conmoción cerebral ayer, en la primera sesión de práctica de Nueva Inglaterra para el Super Bowl en Minnesota.De acuerdo con un reporte del entrenamiento, el coach de los Patriotas Bill Belichick dijo que Gronkowski participó en ejercicios sin contacto en la sesión y "trabaja para volver". Los Patriotas entrenaron por dos horas en su única práctica de contacto completo de la semana antes del duelo del domingo ante las Águilas de Filadelfia.También tuvieron una práctica limitada el defensive linemen Deatrich Wise (conmoción cerebral) y Malcolm Brown (pie).El mariscal Tom Brady tuvo un entrenamiento completo, con cinta negra en su lesionada mano derecha.Gronkowski ha estado en el protocolo de conmoción cerebral de la Liga desde que recibió un impacto en el partido de campeonato de la Conferencia Americana ante los Jaguars.Goodell: NFL examinará regla de la atrapadaMinneapolis.- El comisionado Roger Goodell quiere que se resuelva el misterio de la regla de la atrapada en la NFL y aseguró que el proceso ya comenzó.El comisionado dijo ayer en su conferencia de prensa anual de cara al Super Bowl que personalmente considera la regla como el problema más obvio a resolver.A una pregunta sobre el escrutinio al que se vieron sometidos los árbitros de la NFL en la campaña, Goodell dijo que “sobre la regla de atrapada/no atrapada tenemos que encontrar una regla que lo resuelva. Ciertamente tenemos que corregir la regla para que todo el mundo pueda apreciarlo”.Goodell se pasó recientemente casi tres horas con exjugadores, incluyendo miembros del Salón de la Fama, examinando 150 jugadas.