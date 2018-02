Entra a la 'realeza'

San Sebastián, España.- El defensa mexicano Héctor Moreno es nuevo jugador de la Real Sociedad, luego que el conjunto donostiarra anunciara su incorporación hasta el 2021.El zaguero de 30 años arriba tras militar un semestre en la Roma de Italia, donde apenas sumó 227 minutos en la Serie A italiana.La Real pagará seis millones de euros por hacerse con un zaguero experimentado y de prestigio que, además, conoce la Liga española ya que entre 2011 y 2015 militó en el Espanyol.Moreno jugará en el club donde hasta diciembre pasado estuvo su compañero en la Selección Mexicana, Carlos Vela.El central tricolor reporta mañana y cubrirá la salida de Íñigo Martínez al Athletic de Bilbao.No se apostó por Layún ‘y punto’Sevilla, España.- “Creo que cualquier jugador, si pudiera elegir entre el Sevilla y el Betis, preferiría elegir al Sevilla porque juega competiciones europeas”, dijo el técnico Vincenzo Montella sobre el fichaje del mexicano Miguel Layún, lo que ya generó una reacción de su gran rival de ciudad.Lorenzo Serra Ferrer, Vicepresidente Deportivo del Real Betis, aseguró que simplemente el equipo decidió no apostar por el tricolor y que no le enfada que llegara al Sevilla.“Es muy sencillo. El Betis estaba interesado en Layún y a través de las conversaciones con él y su agente, cuando tenemos los datos decidimos esperar para valorar otras propuestas. Al final no se fichó, pero no fue una situación en la que estamos encima de la operación. Si Layún no ha venido al Betis es porque el Betis ha valorado otras opciones. No le deseo suerte en lo deportivo, pero sí en lo personal”, declaró Serra Ferrer.“Se decidió no apostar por esta vía y punto, no hay que darle más vueltas a esto. ¿Enfado por qué? Si no ha venido es porque decidimos otras opciones, él siempre ha tenido un trato muy correcto”.El martes se dio a conocer que el lateral mexicano fichó con el Sevilla, rival de ciudad del Betis y donde milita el también tricolor Andrés Guardado.