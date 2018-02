En marcha preparación del estadio

Minneapolis.- El Super Bowl número 52 se jugará cómodamente bajo el techo traslúcido del Estadio U.S. Bank, sobre un pasto seco y artificial, dejando a los Patriotas de Nueva Inglaterra y a las Águilas de Filadelfia libres de preocupación por el problema de la tracción o porque el viento pueda alterar las patadas.Eso no quiere decir que los trabajadores que están a cargo de la preparación de la superficie para que sea adecuada para el campeonato estén libres de desafíos.Los anfitriones, los Vikingos de Minnesota, estuvieron cerca de llegar al gran partido, quedaron fuera por uno.Cuando derrotaron a los Santos de Nueva Orleans con un último pase para anotación en la ronda divisional que se efectuó el 14 de enero, la NFL normalmente estaba en la modalidad de preparar el estadio desde ese momento.La victoria que tuvieron las Águilas de Filadelfia sobre los Halcones de Atlanta ese fin de semana fue una gran ayuda para las operaciones exhaustivas de la Liga, ya que envió a los Vikingos como visitantes para enfrentar a las Águilas por el título de la Conferencia Nacional en lugar de ser anfitriones de otro partido de la postemporada en su casa, que no tiene más de 2 años de antigüedad.“Eso nos hubiera retrasado y habría consumido el tiempo”, comentó Ed Mangan, director de campo de la NFL.“Anteriormente, también hemos tenido a otros equipos que estuvieron cerca de lograrlo, así que, uno siempre empieza pensando en qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido. Tenemos un plan A, un B y C y también un plan de respaldo para cada uno de ellos. Por lo tanto, siempre estamos preparados para cualquier cosa”.También tenemos que tomar en cuenta la temperatura invernal, que siempre acapara los reflectores, en esta semana estará junto a los Patriotas y Águilas.Debido a que el partido se jugará con el clima controlado no quiere decir que las cuadrillas de trabajadores se sientan cómodas, siempre hay trabajo por hacer en el exterior bajo temperaturas de un solo dígito.Debido a que el centro de la ciudad está cerca, hay un hospital importante, varias iglesias y muchos edificios de apartamentos a unas cuantas cuadras de retirado de las puertas principales del estadio, eso agregó algunos obstáculos específicos de seguridad.La semana pasada, el poder llegar a este lugar fue más difícil debido a que una tormenta invernal dejó más de un pie de nieve en la región.Sin embargo, las barredoras de nieve de la Ciudad de Minneapolis y el Departamento de Transporte de Minnesota tuvieron una actuación digna de campeonato.“Nunca antes habíamos tenido problemas para llegar a algún lugar”, comentó Mangan, cuyo equipo también es responsable de las instalaciones de práctica en la sede central de los Vikingos, situadas en Eden Prarie, que utilizarán los Patriotas, y de la Universidad de Minnesota, que está a una corta distancia del centro de la ciudad, que será el sitio en donde practicarán las Águilas.Así que, ¿finalmente ya está todo preparado?La respuesta es afirmativa, de acuerdo a Eric Finkelstein, director de eventos de alto rango de la NFL.

