LeBron al rescate

Cleveland, Ohio.- LeBron James anotó 24 puntos, Jae Crowder encestó el triple de la ventaja a 1:21 minutos del final y los Cavaliers de Cleveland iniciaron su largo período sin Kevin Love ayer con una victoria de 91-89 sobre el Heat de Miami.Los Cavaliers se recuperaron de una preocupante derrota en Detroit –en la que Cleveland permitió 125 puntos de un cuadro incompleto de Pistons– y evitaron que el Heat les arrebatara el tercer lugar de la Conferencia del Este.Cleveland tuvo su primer partido desde que Love sufrió una fractura de mano izquierda ante los Pistones. El cinco veces elegido al Juego de Estrellas consultará a cirujanos en Nueva York, y es posible que se someta a una operación tan pronto como hoy. Love, que podría mantenerse dos meses fuera de las canchas, de antemano tiene tornillos en la mano de una cirugía previa después de una fractura de 2009, cuando jugaba para Minnesota.Durante su ausencia, los Cavaliers tendrán que unir fuerzas.Goran Dragic aportó 18 puntos y Josh Richardson 15 para liderar al Heat, que sólo acertó tres de 28 triples.Miami tuvo una última oportunidad luego que Kyle Korver encestó uno de dos tiros libres para Cleveland con siete segundos restantes, pero James Johnson, del Heat, enfrentó la presión de James en el área y no pudo sacar su disparo antes que el reloj llegara a ceros.Knicks 73, Celtics 103Boston.- Terry Rozier cubrió cabalmente la ausencia de Kyrie Irving, firmando el primer triple-doble de su carrera en su primer partido como titular en la NBA, liderando a los Celtics de Boston a la victoria sobre los Knicks de Nueva York por 103-73.Rozier sumó 17 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de la NBA con un triple-doble en su primer duelo como titular, emulando a Tony Wroten para Filadelfia el 13 de noviembre de 2013, según el Elias Sports Bureau. Irving no pudo jugar por un golpe en el cuádriceps derecho que el estelar base sufrió en la victoria en Denver el lunes.Marcus Morris aportó 21 puntos para Boston y Jayson Tatum añadió 15. El dominicano Al Horford y Jaylen Brown añadieron 14 cada uno.Nueva York buscaba su tercera victoria seguida. Enes Kanter se destacó con 17 puntos y 17 rebotes por los Knicks, y Kristaps Porzingis anotó 16 puntos.Grizzlies 101, Pacers 105Indianapolis, Indiana.- Myles Turner terminó con 15 puntos y 11 rebotes, y los Pacers de Indiana sumaron su tercera victoria seguida al vencer 105-101 a los Grizzlies de Memphis.Turner dio a los Pacers una ventaja de 102-101 al acertar un par de tiros libres a 34 segundos del final.Con dos segundos restantes, Wayne Selden falló un disparo que habría puesto a Memphis adelante. Indiana recuperó el rebote y selló la victoria con un par de tiros libres con menos de un segundo de juego.Los cinco titulares de los Pacers registraron cifras de doble dígito en puntos. Bojan Bogdanovic y Darren Collison aportaron 21 tantos cada uno, Victor Oladipo añadió 13 y Thaddeus Young 10.Ambos equipos intercambiaron la ventaja en nueve ocasiones en la primera mitad, e Indiana se llevó la ventaja de 55-53 al medio tiempo. Los Pacers iniciaron la segunda mitad con una racha de 9-3, pero Memphis no bajaría los brazos. Perdiendo 100-95, los Grizzlies anotaron seis puntos sin respuesta para retomar la delantera a 1:57 del final.Marc Gasol falló un tiro con 11 segundos por jugar y el balón fue recuperado por Selden, que intentó la potencial canasta del gane.Gasol acabó con 23 puntos y nueve tableros. Selden fue el líder del ataque de los Grizzlies con 24 unidades, pero fue expulsado a 0.7 segundos del final tras discutir que recibió una falta en su disparo errado.Lakers 105, Magic 127Orlando, Florida.- Marreese Speights anotó 21 puntos en su segundo partido como titular en la temporada, Evan Fournier agregó 19 y el Magic de Orland apabulló a los Lakers de Los Angeles en el tercer cuarto rumbo a una victoria por 127-105.En la que fue apenas su cuarta victoria en 24 partidos, el Magic fijó un récord de la franquicia con nueve triples dentro del ataque de 43 puntos en el tercer período, su cuarto más productivo de la temporada. Acertaron 18 de 32 lanzamientos (56 por ciento) de tres.Con 15 puntos y seis asistencias, Elfrid Payton fue uno de los siete jugadores con doble dígitos de anotación por el Magic (15-35).Julius Randle y Jordan Clarkson anotaron 20 puntos cada uno por los Lakers, que siempre estuvieron rezagados en el marcador tras el primer tiempo.Mueren exjugador Rasual Butler y su esposa en accidente vialLos Angeles.- El exjugador de la NBA Rasual Butler y su esposa, una cantante que compitió en “American Idol”, murieron en un accidente de tráfico que involucró a solo un vehículo en la madrugada de ayer en Los Angeles.El Ranger Rover se estrelló alrededor de las 2:30 de la madrugada en Studio City, dejando daños visibles a lo largo de una importante avenida.La Policía de Los Angeles informó en un comunicado que Butler conducía con exceso de velocidad antes de saltar sobre el borde de una acera, embistió tres parquímetros y un muro de concreto antes de rodar dos veces. El vehículo quedó dentro del estacionamiento de un centro comercial.Butler, de 38 años, y Leah LaBelle Vladowski, 31 años, murieron en el sitio, informó Ed Winter, investigador auxiliar del forense de Los Angeles. No se habían realizado las autopsias.Butler fue reclutado en 2002 por el Heat de Miami, procedente de la Universidad de LaSalle en su ciudad natal de Filadelfia. Jugó para ocho equipos a lo largo de una carrera de 13 años en la NBA, incluyendo los Clippers de Los Angeles, las Toros de Chicago y las Espuelas de San Antonio.

