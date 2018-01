Visitan hoy Bravos a Mineros

Los Bravos FC Juárez cumplirán hoy, a las 15:00 horas, su tercera visita en el Clausura 2018 contra Mineros Zacatecas, en duelo de la fecha cinco, en jornada doble, en el Estadio Carlos Vega Villalba, antes Francisco Villa.Los sublíderes invictos Bravos, quienes fuera de casa tienen una victoria y un empate, buscarán su tercer éxito de la justa frente a un oponente que también marcha en zona de calificación y es sexto en la clasificación general.“Un partido complicado, difícil, de visita allá en Zacatecas y, bueno, nos quedan jornadas dobles y eso es bueno, después de dos tres, días, nos toca jugar y que es lo más bonito para un futbolista”, apuntó Mario Ortiz, delantero de la escuadra local.Para Ortiz Velásquez, la goleada sufrida por los zacatecanos ante Alebrijes Oaxaca por 4-1, el fin de semana pasado, no les resta peligrosidad a los Mineros.“Viene de ser goleados pero también fue circunstancial. Muchas goleadas son circunstanciales y es un equipo muy competitivo y nosotros tenemos que ir a plantar un buen partido para sacar un buen resultado”, externó.Mario atribuyó a ‘cosas del futbol’ la falta de gol en los tres últimos encuentros para Bravos, dos de ellos, en liga, y confió en que tarde o temprano, el marco se le abrirá al FC Juárez.“No, tranquilo, creo que son cosas del futbol. El sábado generamos seis, siete opciones de gol y no cayeron los goles. A veces, necesitas un poco de tranquilidad y de fortuna. Creo que todos los que estamos metidos en el medio sabemos que así son las cosas y que se va a terminar abriendo el marco”, mencionó.Ortiz, quien falló un disparo penal contra Potros, afirmo que este juego no representa una revancha personal para él. “No… un partido que tenemos que ir a afrontar con toda la seriedad del mundo y tratar de hacer bien las cosas y que se nos dé a todos un resultado favorable”, dijo.Enrique Palos, portero del FC Juárez, adelantó un choque parejo para esta tarde contra el cuadro que dirige Andrés Carevic.“Todo lo que es la liga son equipos competitivos que buscan desarrollar su estilo de juego y nosotros enfocados en hacer lo que nos corresponde, en lo que hemos trabajado durante estos días y esperamos hacer un buen partido allá”, expuso.Palos Reyes afirmó que los Bravos están bien en lo anímico y seguirán por la misma línea, insistirán y persistirán en lo que han trabajado y hecho en la pretemporada y en las primeras cuatro fechas de la justa.Indicó que con orden, dinámica e intensidad y fieles a su estilo de juego, buscarán sumar tres puntos.Juan Andrés Esquivel será el árbitro central del partido y tendrá como asistentes uno y dos a Marco Bisguerra y a Edgar González.Víctor Alfonso Cáceres fungirá como cuarto oficial.

