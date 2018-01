Ciudad de México— Gibran Lajud y Jonathan González están a las puertas de debutar con la Selección Nacional, y con ello viene la posibilidad de unirse a una corta lista de jugadores que han ido a un Mundial a menos de seis meses de su estreno.En las últimas 6 ediciones, son 4 los elementos que se “colaron” a una convocatoria final cuando su primer partido con el Tricolor fue en el año en curso, en este caso el amistoso de hoy ante Bosnia-Herzegovina.Para Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006 no hubo casos de este tipo, en Corea/Japón 2002 apareció Gabriel Caballero, en Sudáfrica 2010 fue Luis Michel y en Brasil 2014 estuvieron Alan Pulido y José Juan Vázquez.“Las probabilidades hay. Hay una base en la selección, pero siempre hay dos o tres lugares que pueden llegar de último momento. Hay que llenar una posición que no encuentras o se lesionó alguien.“Posibilidades siempre van a haber y probablemente tenga dudas (Juan Carlos Osorio) con algunos y por eso sigue convocando jugadores nuevos”, relató Caballero.Si bien son 4 los que se subieron al barco, sólo el “Eterno” (convocado por Javier Aguirre) y el “Gallito” (elegido por Miguel Herrera) tuvieron actividad en su respectivo Mundial.“En mi caso, Aguirre ya me conocía. Me dirigió varios años y sabía cuáles eran mis cualidades, virtudes y defectos y no tenía que mostrarle con llamados anteriores y más con el previo al Mundial”, agregó Caballero, argentino naturalizado mexicano.Los llamados pueden corresponder también con miras al siguiente ciclo mundialista y no exclusivamente para ver si entran en la convocatoria a Rusia 2018.“Si se lo ganan, está bien. No importa el tiempo, importa la calidad futbolística y mental. Por eso requiere que el técnico los vea, los meta y vea su comportamiento”, dijo Manuel Lapuente, seleccionador en Francia 1998.“Que vea sus movimientos, cómo le cayó la Selección, todo ese tipo de cosas son las que pueden fortificar al técnico para tomar una decisión”.

comentarios

