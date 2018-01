Wentz, de candidato al JMV a porrista

Bloomington, Minneapolis.- Carson Wentz se paseó por la zona de cabinas de radio del Super Bowl del año pasado, prometiéndose que no se iba a perder esta edición.Aquí está, pero en condición de porrista.Wentz lideró a las Águilas de Filadelfia a una marca de 10-2 antes de sufrir dos desgarros de ligamentos en la rodilla izquierda en la Semana 14. Nick Foles tomó su lugar, encargándose de llevar a las Águilas al título de su División y brilló espectacularmente en el partido por el cetro de la Conferencia Nacional tras quedar como primeros preclasificados ante Minnesota.Wentz tuvo que ver ambos partidos de los playoffs desde un costado de la cancha: la victoria sobre los Halcones en muletas y la paliza ante los Vikingos en un bastón. Wentz alienta con todo a sus compañeros y disfruta todo el éxito que han tenido sin él. Será el máximo entusiasta el domingo al enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra en busca del primer título de la franquicia desde 1960.No es fácil para nadie el quedarse al margen.“Es muy duro sabiendo que ahí podrías estar”, dijo Wentz, quien ya puede caminar sin asistencia. “Tenía la mira puesta en esto desde el momento que supe que no íbamos a clasificarnos a los playoffs el año pasado. Tenía la visión puesta en jugar en Minneapolis. Está cerca de casa. Aquí estamos. Sólo que se ve diferente para mí”.Wentz, del vecino estado de Dakota del Norte, es mucho más que un espectador. Ha estado pendiente del equipo tras su cirugía, acudiendo a las reuniones de los mariscales, repasa videos y ayuda a Foles en todo lo posible.“Su comportamiento ha sido sobresaliente”, dijo el coordinador ofensivo Frank Reich. “Una de las mejores cosas que definen a una persona es cuando lo ves celebrando el éxito de otro. Estar contento por Nick, quien ocupa tu posición y quien potencialmente podría estar quitándole el protagonismo de otro, es algo muy admirable. De todas las grandes cosas que ha hecho este año, ejemplifica más la clase de líder que es”.Foles se ha manejado de forma ideal desde que quedó como titular. Se lleva bien con Wentz y nunca deja en darle el crédito por liderar a las Águilas del último lugar al primero en la división.“Este es el equipo de Carson”, señaló Foles. “Tuve que asumir, pero Carson es un tremendo jugador. Creo que es el JMV de la Liga. Estamos en esta posición en gran medida por él. Es fabuloso el tenerlo al lado. Ha lidiado con este de forma maravillosa y no ha dejado de ser un gran líder en nuestro camerino. Cuando repasamos los vídeos de los partidos y todo lo demás, se aprecia que es un jugador extremadamente inteligente, así que escucho todo lo que dice”.Wentz, quien fue seleccionado en segundo lugar en el Draft del 2016, fue titular en todos los partidos durante su temporada como novato, cuando las Águilas tuvieron un récord de 7-9.Dio un gigantesco salto cuando cursaba el segundo año universitario, habiendo lanzado para 33 anotaciones y siete intercepciones en 13 partidos.

