Josh Hunt, un residente de Cleveland, no es fanático del beisbol. Pero ha acudido al estadio Progressive Field durante los últimos años para protestar contra el equipo, los Indios, y su mascota, el Cacique Wahoo. Se ha tenido topar con fanáticos que lucen cabelleras y caras pintadas, algunos haciendo retumbar pequeños tambores.“Como un indígena norteamericano, es un recordatorio de que nuestra ciudad y nuestra sociedad no me ve con un ser humano”, dijo Hunt. “Prefieren que se me vea con estereotipo racista, un salvaje sanguinario”.Las protestas se remontan a la década de los 70, y esta semana marcaron lo que los indígenas en Estados Unidos consideran es un pequeño pero sustancial cambio en el ámbito del deporte profesional. Los jugadores no lucirán la imagen del Cacique Wahoo en sus uniformes a partir de la temporada de 2019, cuando Cleveland será sede del Juego de Estrellas, aunque la caricatura de color rojo, con una amplia sonrisa y una pluma como diadema, no desaparecerá en la mercancía del equipo.El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, y el dueño del club, Paul Dolan, señalaron que el cambio se justificó en tener diversidad e inclusión en el deporte. Manfred se reunió con el Congreso Nacional de Indígenas de Estados Unidos (NCAI) en abril pasado, luego que el equipo ya había reducido la presencia de Wahoo y presentó la letra “C” como la insignia principal de la franquicia. La directora ejecutiva de la NCAI, Jacqueline Pata, dijo que sabía que el Juego de Estrellas tenía en jaque al equipo, y recalcó en el encuentro que ese cambio equivaldría a un gesto de respeto.

