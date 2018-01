Pederson, a una victoria de entregar a Filadelfia su primer Super Bowl

Bloomington, Minnesota.- Doug Pederson está a una victoria de llevar a Filadelfia el elusivo título del Super Bowl que su mentor no pudo conseguir.Si las Águilas vencen a Nueva Inglaterra el domingo, Pederson tendrá la oportunidad de tener en sus manos el trofeo Lombardi y Filadelfia celebrará su primer título de la NFL desde que venció a los Empacadores de Green Bay de Lombardi en 1960.Nadie pudo haber predicho esto hace dos años.Tras el abrupto despido de Chip Kelly, el propietario de las Águilas, Jeffery Lurie, anhelaba encontrar a un entrenador como el que él solía tener: Andy Reid. A pesar de que Reid no lograra ganar el gran partido durante los 14 años que pasó en Filadelfia, a pesar de que fue el entrenador que más partidos ganó en la historia de la franquicia y condujo a las Águilas a nueve participaciones en los playoffs, cinco partidos por el título de la NFC y a una derrota en el Super Bowl ante los Patriotas.Reid también tuvo una cercana relación con Lurie, era del agrado de los jugadores y creó una atmósfera de familia. Esa cultura era un elemento importante para Lurie. Pero el ambiente cambió con Kelly, quien obtuvo una marca de 26-21 en tres temporadas. Aunque era un entrenador muy innovador, Kelly no sabía cómo conectarse con sus jugadores y miembros de la organización.Así que Lurie volvió a buscar aquella cualidad que el bien conocía y contrató a Pederson, el protegido de Reid.Lurie estaba muy familiarizado con Pederson, quien solía ser un mariscal bajo el mando de Reid con las Águilas en 1999 y luego se convirtió en entrenador asistente, formando parte de su personal en Filadelfia y Kansas City.

