Trabaja por la gloria

San Antonio, Texas.- Juan Carlos Osorio quiere “la gloria” con el Tricolor antes de pensar en el proceso rumbo a Qatar 2022.“No quiero forzar a la Federación a ser el responsable por sus próximos cuatro años. No trabajo por dinero, trabajo por la gloria y por encontrar logros en este equipo. Estoy enfocado en los resultados, en seguir adelante y hacerlo bien.“Si los resultados no son los que se esperan, yo seré el primero en irme sin que nadie me lo diga. Depende de cómo se desarrolle (el Mundial) y a partir de ahí tomaré una decisión”, dijo el técnico de la Selección Mexicana en la víspera del duelo contra Bosnia y Herzegovina.La FMF pretende renovar a Osorio para el siguiente proceso mundialista, pero el timonel prefiere ir con calma y ver qué acontece en Rusia.Para competir con un nivel óptimo, el DT requiere que no haya lesionados y que sus jugadores tengan continuidad.“Le pido al de arriba que no haya lesionados y que nuestros jugadores tengan más minutos en sus equipos.“Espero que lleguemos con la mayor cantidad de jugadores nuestros con actividad y si no, que lleguen en la mejor condición atlética y que al final yo seleccione bien y podamos estar preparados para esos escenarios”, expresó el estratega.Para el duelo de esta noche en el Alamodome, Osorio sólo tiene a Henry Martín como punta natural, así que ya piensa en la variante táctica.“Vamos a jugar con un falso 9, creo que es algo que nos puede dar resultados”, comentó.El técnico espera que alguno de los jugadores de la Liga MX lo meta en predicamentos a la hora de confeccionar la lista; uno de los novatos es el volante de Rayados, Jonathan González.“Es un jugador joven, lo han arropado muy bien y por sus condiciones seguro estará en más procesos.“Me da una alegría inmensa venir con los muchachos, el espíritu de equipo es extraordinario”, dijo Osorio.No se siente seguro Gio dos SantosGiovani dos Santos no se reservará en la disputa del balón, menos con tanta competencia en el Tricolor de cara al Mundial.A pesar de su experiencia en las Copas del Mundo de 2010 y 2014, Gio no se confía. El futbolista del Galaxy sabe que está en la recta final para ser uno de los 23 representantes mexicanos en Rusia y por ello se exige aún más.“Nadie tiene asegurado su lugar en la Selección Nacional. Es un año de Mundial y todo futbolista dará todo por llenarle el ojo al profesor.“Soy un jugador polivalente. Por mis características me adapto bien. Como futbolistas sólo damos lo mejor de nosotros y no pensamos en si puede haber lesiones o no”, expresó Gio en conferencia de prensa en el Alamodome.Por eso el futbolista entrenó durante la pausa invernal en la MLS. El jugador se siente en un estado físico óptimo, más allá del ritmo que le falta al no estar en competencia.