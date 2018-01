Brillan en Nueva Inglaterra tras ser rechazados por Águilas

Bloomington, Minnesota.- El corredor de los Patriotas Dion Lewis recuerda una sola cosa de su paso por las Águilas de Filadelfia.“No jugar”, dijo ayer con una sonrisa.Lewis es uno de tres titulares de los Patriotas que se enfrentarán a su exequipo en el Super Bowl del próximo domingo, junto con el receptor Danny Amendola y el safety Patrick Chung.Los tres recuerdan de distinta manera sus días en Filadelfia, pero han alcanzado su mejor momento desde que fueron descartados por las Águilas en los inicios de sus carreras.Lewis fue seleccionado por Filadelfia en la quinta ronda de 2011 y jugó dos temporadas con ellos antes de ser canjeado a Cleveland. Amendola fue uno de los últimos jugadores en ser dados de baja del campo de entrenamiento de 2009. Chung inició su trayectoria en Nueva Inglaterra, pasó un año para el olvido en 2013 con las Águilas, y volvió a los Patriotas para la siguiente campaña.Las dudas sobre las capacidades de Amendola han sido una constante desde que ingresó a la Liga como agente libre en 2008 con Dallas. Firmó con Filadelfia en 2009 después de ser dado de baja por los Vaqueros. Pero después de ocho meses con las Águilas, también fue cortado. Llegó a los Carneros de San Luis, donde permaneció durante cuatro campañas antes de firmar un contrato por cinco años con los Patrioas en 2013.La Navidad pasada tuiteó una imagen de su camiseta de las Águilas con el número 11 que tiene enmarcada en su casa, misma que le regaló un amigo.“La tengo colgada en mi casa, como una motivación diaria”, comentó Amendola. “He avanzado mucho desde que tuve la oportunidad de jugar ahí. Obviamente no funcionó, así que lo tomo como una experiencia de aprendizaje y para darme cuenta de todo lo que he pasado”.Chung pensó que tendía un nuevo comienzo cuando firmó un contrato por tres años con Filadelfia en 2013, pero la situación no funcionó con el coach Chip Kelly en su primera temporada en la NFL. Chung volvió a Nueva Inglaterra para la siguiente temporada y la decisión le pagó dividendos con un título de Super Bowl la campaña anterior.En lo referente a 2013, Chung se mantuvo discreto sobre lo que recuerda de esa experiencia.“Eso queda entre nosotros”, declaró.Disfrutan ventaja de tener experiencia en el Super Bowl sobre ÁguilasLas Águilas van a tratar de jugar lo mejor que puedan contra los Patriotas en el Super Bowl que se llevará a cabo este domingo.Una cosa contra la que Filadelfia no puede competir es la enorme experiencia que tiene Nueva Inglaterra en este importante partido.En la alineación de 53 jugadores que los Patriotas trajeron a Minnesota, 32 jugadores tienen un total de 60 partidos de experiencia en el Super Bowl.Tan sólo Tom Brady ha estado en el Super Bowl en siete ocasiones durante su carrera de 18 años, habiendo ganado cinco.Por el contrario, las Águilas tienen siete jugadores en su alineación que han ganado un Super Bowl.Dos de ellos, LeGarrette Blount y Chris Long, ganaron sus anillos la temporada pasada con los Patriotas.Los otros son: Torrey Smith, Malcolm Jenkins, Corey Graham, Dannell Ellerbe y Will Beatty.Un octavo jugador, Chris Maragos, se encuentra en la reserva de lesionados, ya que se lastimó una rodilla.Eso es una enorme brecha.A manera de comparación, el equipo del 2015 de las Panteras, que perdieron ante los Broncos en el Super Bowl de esa temporada, tuvieron tres jugadores que ya habían ganado un anillo: Ed Dickson con Baltimore, Roman Harper con Nueva Orleans y Michael Oher con Baltimore.Sin embargo, los Patriotas aseguran que no es algo de lo que hablarán en esta semana.“Yo creo que es algo exagerado”, comentó Matt Slater, capitán de los equipos especiales, quien al parecer jugará su cuarto Super Bowl.El ala defensivo Trey Flowers dijo que el staff de entrenadores no ha mencionado la victoria que tuvieron el año pasado en el Super Bowl desde que estudiaron la grabación, antes del enfrentamiento que tuvieron con Atlanta en la temporada regular, en el mes de octubre.“Es un equipo nuevo, así que, yo no diría que la experiencia del año pasado tendrá algo que ver con el resultado de este partido”, dijo Flowers.“Este equipo tiene muchos jugadores diferentes a los que estuvieron el año pasado, así que, es algo, con lo que uno tiene que empezar de nuevo, en lo que se refiere a la experiencia”.Sí y no.Nueva Inglaterra va a regresar con 31 jugadores que estuvieron en la alineación del Super Bowl del año pasado en contra de los Halcones.Eso no incluye al apoyador Dont’a Hightower, quien está lesionado, ni al receptor Julian Edelman.Dos de las contrataciones que hicieron los Patriotas jugaron en el Supertazón con otros equipos.