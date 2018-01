Buscan juego inaugural del Mundial 2026

Guadalajara, Jalisco.- Las aspiraciones de la Federación Mexicana de Futbol no son sólo las de tener compartida la sede de la Copa del Mundo 2026, sino también las de abrir la fiesta.Decio de María, titular de la FMF, consideró que por historia, el Estadio Azteca tendría que tener el juego inaugural de la justa mundialista que buscan como sede compartida junto a Estados Unidos y Canadá.“Yo creo que así debería de ser. El Estadio Azteca ha sido un símbolo del futbol mexicano, ha tenido ya dos inauguraciones en su historia en dos Mundiales y creo que bien merecido lo tendría, el que el partido inaugural del Mundial 2026 pudiera ser ahí mismo también”, declaró Decio durante el evento de protocolo para integrar al Estadio de las Chivas como una de las tres sedes propuestas por el país. De María consideró que de conseguir la sede del evento organizado por la FIFA, este serviría como un ejemplo de que las tres naciones pueden trabajar de manera coordinada, independientemente del contexto político que hoy vive la región de Norteamérica.“Yo de política no hablo, pero esto es un ejemplo de que el futbol es suficientemente poderoso, como para poder sentar en una mesa a los tres países”, agregó el federativo.Por su parte, Yon de Luisa, titular del Comité Organizador en México de la candidatura del Mundial, consideró que es muy temprano para especular qué tipo de Selecciones podrían ser las designadas en la Copa del 2026, ya que será con un nuevo formato de 48 equipos, pero sí aseguró que el Tri tendría que jugar la primera ronda en territorio nacional.“Nosotros trataremos de que la Selección Mexicana se quede en México, hasta que no se defina la logística de si se mueven o no se mueven, es aventurado decirlo, pero sin duda que México debe de arrancar en México como país y ya después de eso, dependiendo de cómo se organice el tour de los juegos, se podría definir si (al Tri) se le mueve o no a Guadalajara o a Monterrey en algún partido”, explicó De Luisa.“Lo que sí sabemos que históricamente hace la FIFA, es que distribuye a las grandes Selecciones dentro de las diferentes sedes, entonces en eso sí podemos estar tranquilos, de que en su momento la FIFA seguirá con esa misma estrategia”.

