Contento con la actuación que cumplió en su debut con Bravos frente a Potros UAEM, el mediocampista colombiano Johan Arango, quien a los 38 minutos suplió a Irving Ávalos, afirmó que aún puede dar más al conjunto local.El sábado anterior, Arango Ambuila ejecutó tiros de esquina, envió pases filtrados al espacio y, tras una pared con Mario Ortiz, tuvo un mano a mano con el portero Héctor Estrada, quien rechazó su disparo.“Sé que yo puedo dar más, pero me voy adaptando. Me voy acoplando al modo de juego del futbol mexicano, al modo del ‘profe’ –Miguel de Jesús Fuentes-, entonces, ahí vamos poco a poco”, apuntó.El futbolista sudamericano de 26 años y 1.85 metros, quien entró al partido a jugar por la banda izquierda y finalizó como ‘enganche’, comentó que enfrentó a Potros con deseos y con ganas de mostrarse.“Muy tranquilo, acoplándome de la mejor forma para seguir dando lo mejor de mí. –Con– Tranquilidad, sólo ganas de jugar, ganas de mostrarme, ganas de dar lo mejor de mí para este equipo y muy contento porque se entró bien, se hicieron buenas jugadas, se sacó un empate que sabemos que no fue el mejor porque merecimos ganar, pero, bueno así es el futbol”, expuso.Arango deseó que mañana se rompa la racha de tres partidos sin gol para Bravos.“Ojala, con la ayuda de Dios se puede dar todo. Lo tuve el partido pasado, fue una jugada muy rápida, el arquero la adivina bien y, bueno, darle todos los méritos al arquero”, declaró.Acerca de los Mineros de Zacatecas, los rivales del FC Juárez para mañana miércoles en el Estadio Carlos Vega Villalba –antes Francisco Villa– comentó que no lo conoce mucho.“Lo que dice el ‘profe’ es un equipo que en casa presiona mucho, entonces, nosotros estar tranquilos, jugar el futbol que sabemos y hacer lo que nosotros entrenamos en la semana”, dijo. Sobre la apretada agenda de los Bravos en el Ascenso y en la Copa MX, indicó que los jugadores del FC Juárez tendrán que cuidarse mucho y estar entre algodones para afrontar lo que se viene.IBARGüEN, AÚN NOEl delantero colombiano Carlos Alberto Ibargüen, quien cumplió el castigo de un partido de suspensión la fecha anterior, no fue incluido en la lista de 18 convocados del viaje a Zacatecas, por lo que su debut podría darse hasta el sábado tres contra Dorados Sinaloa.“Todavía no. Ya toca esperar el fin de semana porque no estoy en los convocados del viaje. Ya se cumplió la fecha y esto ya es la decisión que el‘profe’ tome porque tiene todos los delanteros activos ahorita y recordemos que yo acabo de llegar. Ya es decisión técnica y esperemos que para el fin de semana ya pueda estar y pueda hacer el debut”, apuntó.Los Bravos viajarán hoy por la mañana a Zacatecas.

