Le siguen la huella

Según la publicación de 247Sports, los Vaqueros de Dallas están en el mercado para conseguir un nuevo liniero ofensivo en el próximo Draft de la NFL, por lo que tiene sentido que vayan por uno en el mes de abril, luego de la debacle que su línea tuvo en el 2017, que incluyó el tratar de forzar al tacle suplente, Chaz Green, para que se convirtiera en el guardia izquierdo titular del equipo, para después regresarlo como tacle izquierdo en ausencia del lesionado Tyron Smith.Los Vaqueros se dieron cuenta que el veterano Jonathan Cooper debería haber sido el guardia izquierdo titular todo el tiempo y, aunque Cooper jugó a un gran nivel, cuando finalmente le dieron la oportunidad, ya no estaba bajo contrato.El equipo de la estrella solitaria puede intentar volver a firmarlo, pero incluso si lo hacen, viene de una lesión en la rodilla que sufrió en la Semana 17 y que requirió cirugía. La conclusión es que es hora de actualizar la posición. Con eso en mente, se informó que el equipo se reunió con el guardia de UTEP, Will Hernández, en el Senior Bowl en Mobile, Alabama, según Drew Davison de Fort Worth Star-Telegram.Hernández, de 1.90 m, 6'3 de estatura, y 149.6 kg, 330 libras de peso, se hizo famoso en el Senior Bowl, con lo que agregó más elementos positivos a lo que realizó en su época con los Mineros. Con equipos como los Broncos de Denver, que también lo observan a lo grande, los Vaqueros tienen algo de competencia en sus manos si esperan lograrlo esta primavera.Por su parte, el ex Minero no tiene inconveniente en jugar con Dallas.'Me encantaría', dijo al plantearle la pregunta de Davison. 'Sería 100 por ciento fiel. Significaría todo para mí. Sería un completo honor. Miro a esos chicos (en la línea ofensiva de los Vaqueros) y esos tipos son increíbles de ver', declaró Hernández.'Sé que aprendería mucho de ellos y me convertiría en un mejor jugador simplemente al jugar al lado de ellos', agregó.