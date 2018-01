Bien librados

St. Paul, Minnesota— Tom Brady vistió una capucha de lana en color negro y mostró una enorme sonrisa, mientras que Bill Belichick vestía de traje.El tipo en el disfraz de tiburón, bueno, simplemente intentaba llamar la atención.Los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron el primer equipo en el escenario ayer en la noche de apertura del Super Bowl, el comienzo de la semana en anticipación al gran partido. Se reunieron en el Centro Xcel Energy, la pista de hockey y hogar del Wild de Minnesota de la NHL, para su primer encuentro obligado con los medios tras haber aterrizado en Minneapolis por la tarde.Las Águilas de Filadelfia, cuyo vuelo arribó el domingo, tuvieron la segunda mitad de la asamblea anual de la NFL con cientos de reporteros, camarógrafos y periodistas que rodearon a los jugadores y entrenadores con una multitud que presenciaba el evento desde las tribunas.Brady condujo a su equipo para salir del túnel que estaba adornado para dar la apariencia de un gigante glaciar en honor al clima invernal que distingue a la ciudad anfitriona. Siendo rodeado por los medios cerca del pódium en anticipación al octavo Super Bowl de su carrera, a Brady se le preguntó sobre sus vínculos familiares con el área y su deseo de alejar a sus hijos de las críticas y el escrutinio. Esquivó un interrogatorio en torno al más atractivo de sus compañeros de equipo, asintiendo en dirección de Danny Amendola, Julian Edelman y Rob Gronkowski.Luego que los Patriotas comenzaron a retirarse, Belichick se topó con su contraparte de las Águilas, Doug Pederson, para estrechar su mano y tomarse una foto en la que destacó más que nada el contraste de sus atuendos. Pederson vestía una camisa polo en color blanco, pantalones de mezclilla y una cachucha. Belichick incluso se atrevió a sonreír durante su entrevista y la sesión con los reporteros, la cual incluyó preguntas de parte de la ex estrella del patinaje artístico y fan de muchos años de los patriotas, Nancy Kerrigan. Trabajando como corresponsal especial para “Inside Edition”, Kerrigan posteriormente le preguntó a Amendola sobre su comida favorita en una fiesta del Super Bowl.“Nachos”, Amendola respondió rápidamente.El centro de las Águilas, Jason Kelce, vestía una las cachuchas de lana al estilo de Elmer Fudd con orejeras que le fueron entregadas a todo el equipo como parte de los regalos de la comunidad al arribar a la ciudad de Minneapolis. Parecía estar listo para una expedición de pesca en el hielo.“Si vienes a Minnesota, es mejor que imites las costumbres de Minnesota”, dijo Kelce.Cada jugador y entrenador está obligado a presentarse al evento para evitar ser sancionados, tal como Marshawn Lynch le recordó al mundo del futbol durante su participación con los Halcones Marinos de Seattle hace tres años. Eso incluye a los jugadores lesionados como lo son el mariscal de las Águilas Carson Wentz y el tacle izquierdo Jason Peters, quienes estaban entre la multitud, también, a pesar de que sus rodillas no les permitirán jugar en el gran partido.“Todos estamos presentes todos los días. Carson, creo que él llega a eso de las 5:30 o 6:00, algo así”, dijo Peters. “Simplemente estamos cumpliendo como es debido para ayudar a nuestra posición”.El tipo arriba mencionado en el disfraz de tiburón, que también vestía una credencial de “TYT Sports” intentaba despertar los más profundos temores del centro David Andrews de los Patriotas. Andrews dice ser una persona “muy asustadiza”, y reconoce que les tiene miedo a los payasos.“No me gustan los payasos”, dijo. “Ni en fiestas de cumpleaños, ni en los circos. No me llevo bien con los payasos”.En medio de la multitud conformada por los medios se encontraba el apoyador de los Patriotas James Harrison, el jugador defensivo activo de mayor edad en la liga, quien está en su tercer Super Bowl tras haber participado en dos de estos con los Acereros de Pittsburgh.

