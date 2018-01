Despiden miles a los Pats

Foxborough, Massachusetts.- Tom Brady elogió a las Águilas de Filadelfia, arrojó el micrófono y luego bajó del escenario ayer para encabezar a los Patriotas de Nueva Inglaterra en su viaje al Super Bowl.“Va a ser divertido, va a ser mucho trabajo duro, enfrentamos a un gran equipo, pero les diré algo, tenemos un vestuario lleno de jugadores listos para enfrentar el reto”, declaró el mariscal de 40 años de los Patriotas en un evento de despedida afuera del Gillette Stadium y al que acudieron miles de aficionados, algunos de ellos en el lugar desde la madrugada.Brady, el último de varios jugadores en tomar la palabra, agradeció a los seguidores por su apoyo durante toda la temporada.“Tenemos uno más que jugar. Vamos a ir allá y trataremos de ganarlo por ustedes”, gritó ante los ruidosos fanáticos.Un aficionado vestido como muñeco de nieve y que portaba en la cabeza una enorme réplica de un anillo de Super Bowl. Una mujer portando un cartel que decía “Al igual que Tom Brady, esto nunca pasa de moda”.Después del evento, el equipo abordó los autobuses para realizar el breve viaje al Aeropuerto T.F. Green en Rhode Island, donde los Patriotas volarán a Minneapolis para el Super Bowl del domingo.Decenas de aficionados más se congregaron en el aeropuerto para ver a los jugadores abordar el avión de los Patriotas, conocido como Air Kraft debido al nombre del dueño del equipo, Bob Kraft. El Boeing 767 tiene pintados el logotipo del equipo y sus cinco trofeos Lombardi.En Foxborough, los aficionados también escucharon las palabras del coach Bill Belichick, y de varios otros jugadores –entre ellos el receptor Danny Amendola y el defensive back Duron Harmon– antes que el público iniciara a corear “MVP” previo a que Brady fuera anunciado.El ala cerrada Rob Gronkowski también subió al escenario, si bien no habló, y su presencia dio a los aficionados esperanzas de que pueda jugar en el Super Bowl luego de sufrir una conmoción cerebral en el juego por el campeonato de la Conferencia Americana ante los Jaguares de Jacksonville.No necesitan mucha ayuda, pero suelen recibirlaFrente a Tom Brady y Bill Belichick, los rivales tienden a asustarse, sobre todo cuando parecen a punto de doblegar a ese dúo que ha llevado a que los Patriotas de Nueva Inglaterra sean amos y señores de la NFL.Las Águilas de Filadelfia juran que el temor no los atenazará si tienen la oportunidad de ganar el Super Bowl LII.Brady y Belichick tienen la indudable capacidad de reaccionar en los momentos cruciales, cuando los adversarios sucumben al nerviosismo o bien toman decisiones demasiado conservadoras o raras frente a los pentacampeones del Super Bowl.Tan sólo hay que recordar lo que hizo Seattle en el Super Bowl XLIX o Atlanta en el LI.Los Pats han adquirido una tremenda confianza durante las cinco campañas que terminaron en la coronación con Brady y Belichick. Se muestran disciplinados en momentos en que los otros equipos caen en el caos, como el mes pasado, cuando presintieron que Ben Roethlisberger fingiría azotar el balón y terminaron interceptándole un pase en la zona de anotación.Ello dio a Nueva Inglaterra la ventaja de local en la postemporada.“Básicamente, se trata de experiencia y de saber que, sin importar cuál sea el marcador, siempre es posible remontarlo”, explicó Joe Theismann, exmariscal de campo de la NFL.Theisman mencionó el hábito de Brady, de hacer jugadas que cambian el rumbo de cada partido. Resaltó también la virtud de Belichick, quien lleva a que los contrincantes se aniquilen a sí mismo, tal como lo hicieron los Potros de Indianapolis con aquel infame engaño de despeje en 2015.“Los Patriotas de Nueva Inglaterra encuentran la forma de hacer una jugada que nadie más parece capaz de realizar”, resaltó Theismann. “Los equipos que no han estado en esa situación no entienden en realidad la capacidad de los equipos de Nueva Inglaterra para superar cualquier adversidad”.Como los 25 puntos de desventaja que los Patriotas remontaron, comandados por Brady, en el Super Bowl del año pasado. O el déficit de 10 unidades con el que se toparon ante Jacksonville en la final de la Conferencia Americana.“Hay que dar un partido casi perfecto contra ellos”, lamentó el safety de los Jaguares, Jarod Wilson.Y hay riesgos en eso.Jacksonville estaba a punto de noquear a Nueva Inglaterra, cuando una serie de errores en Foxborough ayudó a que los Pats anotaran dos veces y volvieran al Super Bowl.Las Águilas advierten que no darán ayuda a los Patriots el próximo domingo en Minneapolis.

